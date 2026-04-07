Récord nacional: uno de cada siete castellanomanchegos ha sufrido daños en su vivienda por fenómenos climáticos

Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad autónoma donde más personas han sufrido daños en su vivienda por fenómenos naturales extremos en los últimos cinco años.

Según los datos de 2025 de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística, el 14,3 % de los castellanomanchegos se ha visto afectado, muy por encima de la media nacional (9,2 %).

De este modo, Castilla-La Mancha encabeza un indicador que evidencia la creciente vulnerabilidad del territorio ante episodios meteorológicos adversos. En el lado opuesto, comunidades como Extremadura (5 %) o el País Vasco (5,3 %) presentan cifras muy inferiores.

Se trata de un dato que cobra especial relevancia si se contextualiza con los distintos fenómenos registrados en los últimos años. La borrasca Filomena, en 2021, cubrió de nieve durante días la comunidad autónoma;la dana de 2023 golpeó con especial dureza a la provincia de Toledo; y en octubre de 2024 las riadas anegaron municipios como Letur (Albacete) o Mira (Cuenca), dejando pérdidas humanas e importantes daños materiales.

Otros indicadores

Más allá de estos episodios, la Encuesta de Condiciones de Vida permite dibujar cómo es el hogar tipo castellanomanchego. En materia de eficiencia energética, los datos reflejan un avance más lento que en el conjunto del país. Solo el 15,8 % de los hogares ha realizado mejoras en los últimos cinco años, frente al 19,5 % nacional.

Además, un 44,5 % asegura que no ha llevado a cabo actuaciones porque no lo considera necesario, mientras que un 39,6 % reconoce que sí necesitaría mejoras pero no las ha acometido. Este último dato supera en más de cinco puntos la media nacional, lo que apunta a una brecha relevante en la adaptación energética de las viviendas.

Acceso a espacios verdes

En cuanto al entorno, el acceso a espacios verdes se sitúa en niveles similares a los del conjunto de España. El 63,5 % de los castellanomanchegos dispone de un área verde a menos de 400 metros de su vivienda, mientras que solo un 3,3 % tiene que desplazarse más de dos kilómetros.

Sin embargo, la satisfacción con estos espacios es ligeramente inferior a la media nacional. La valoración global se sitúa en 6,8 puntos, frente al 7 del conjunto del país, y aumenta el porcentaje de población en los tramos de menor satisfacción.

El coche es el rey

El modelo de movilidad confirma una fuerte dependencia del vehículo privado. El coche es el medio de transporte más utilizado por el 63,8 % de la población, diez puntos por encima de la media nacional (53,5 %).

Además, el 83,5 % lo utiliza como primera o segunda opción, lo que refuerza su papel central en los desplazamientos diarios.

Por el contrario, el transporte público presenta una implantación muy limitada. Solo el 11,4 % lo utiliza con mayor frecuencia y apenas el 27,2 % lo contempla como alternativa principal o secundaria. De hecho, Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades que menos recurren a este sistema.

El peso del coche se refleja también en la estructura de los hogares. Solo el 18,9 % no dispone de vehículo, frente al 22,8 % nacional, y es más frecuente contar con más de un automóvil.

Además, predominan los vehículos antiguos: el 30,9 % de los hogares tiene un coche de más de diez años y otro 12 % dispone de dos vehículos también con más de una década de antigüedad.

El diésel arrasa

A ello se suma una clara hegemonía del diésel, que alcanza el 67,9 % del parque móvil, muy por encima del 50,7 % nacional.

En cambio, el vehículo eléctrico apenas tiene presencia (0,1 %), situando a la región en la parte baja de la transición hacia energías más limpias.

En términos de uso, los castellanomanchegos presentan patrones similares a la media nacional en horas de conducción, aunque destaca que un 8,4 % conduce más de diez horas semanales.

Poco teletrabajo

En el ámbito laboral, la encuesta confirma la escasa implantación del teletrabajo. Solo el 2 % de la población trabaja o estudia a jornada completa desde casa, lo que sitúa a Castilla-La Mancha entre las regiones con menor presencia de esta modalidad.

En la práctica, el 67,3 % tarda menos de una hora en llegar a su lugar de trabajo o estudio utilizando transporte público, caminando o en bicicleta, mientras que un 30,7 % supera ese tiempo.

Por último, los hábitos medioambientales muestran margen de mejora. El 71,1 % de los hogares recicla siempre o la mayoría de las veces las botellas de plástico, ocho puntos menos que la media nacional (79 %). Además, un 12,5 % reconoce que rara vez o nunca recicla este tipo de residuos.