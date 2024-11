De la "desfachatez" a la "falta de respeto": la ausencia de Page en el debate de la DANA provoca un duro choque político

Nuevo episodio de enfrentamiento político en Castilla-La Mancha por la ausencia del presidente socialista de la Junta, Emiliano García-Page, en el debate de la DANA celebrado el pasado jueves, 14 de noviembre, en las Cortes autonómicas, donde las explicaciones del Gobierno regional fueron ofrecidas por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

El Partido Popular, que ya mostró la pasada semana su malestar por esta ausencia de Page a la que tachó como "muy grave", ha vuelto este lunes a la carga a través de su presidente regional, Paco Núñez, que ha lamentado la "falta de respeto" de Page al Parlamento de Castilla-La Mancha y "a todos los castellano-manchegos" por lo que los populares consideran un "plantón".

Antes de participar en Madrid en la Junta Directiva Nacional del PP, Paco Núñez ha criticado que "Page no apareció en un debate sobre la DANA en Castilla-La Mancha, una región donde ha habido siete fallecidos".

Paco Núñez, este lunes antes de la Junta Directiva Nacional del PP.

Dar la cara

El líder regional del PP ha comparado la ausencia de Page con la presencia, al día siguiente, en las Cortes Valencianas del presidente de esa comunidad, Carlos Mazón, que "dio la cara y acudió al Parlamento a dar explicaciones".

"Comparecer es algo muy sano en democracia", ha dicho Núñez, contraponiendo la comparecencia de Mazón con la ausencia de Page. El presidente de los populares castellano-manchegos ha dicho, además, que en Castilla-La Mancha "no se envió ningún sistema de alerta, hay dos pueblos devastados y un centenar de afectados y Page no es que no tomara la palabra, es que ni apareció”.

Por todo ello, Núñez ha censurado esta nueva falta de respeto a todos los ciudadanos “que han sufrido las consecuencias de la DANA”.

Respuesta socialista

La respuesta a Núñez no ha tardado en llegar desde el PSOE. La portavoz socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha tachado de "desfachatez" las críticas de Paco Núñez.

"El PP de Castilla-La Mancha, en este caso el señor Núñez creo que va a ser la única persona en este país que ponga como ejemplo de la gestión de la DANA a Mazón queriendo hacerle una crítica al presidente Page cuando el primero estaba, y lo sabemos todo el mundo, de comilona y el presidente Page estaba al frente de la emergencia", ha dicho Abengózar.

"Me parece que es una desfachatez. Me parece que es perder completamente el norte", ha acusado la portavoz socialista en respuesta a las acusaciones del líder popular. "El presidente Page no solamente ha estado desde el minuto uno con los vecinos y vecinas de las zonas afectadas" sino que, además, ha estado "poniendo solución y si no tenemos la solución, pidiendo ayudas para ponerle solución a las zonas afectadas", ha afirmado Abengózar en defensa del presidente de la Junta.

Ana Isabel Abengózar, en una imagen de este lunes.

Con los afectados

La portavoz socialista ha criticado que el PP no haya apoyado a Page en toda esta crisis de la DANA. "El presidente Page ha estado al frente desde el primer momento, ha estado acompañando a los vecinos, poniendo solución. Y ahora en esta semana pidiendo más ayudas a Europa. El presidente va a Bruselas a pedir un aumento de esas ayudas para las zonas afectadas, y va sin el apoyo del PP", ha explicado la dirigente regional del PSOE.

"Cuando hay una emergencia, cuando hay una tragedia en Castilla-La Mancha, lo que hacen es sacar ese manual de las tragedias que tiene el PP, que lo único que trata es de sacar rédito político a una tragedia, en este caso como la DANA", acusa Abengózar.



"Y, sin embargo, no son capaces de poner pie en pared y pedir a quienes son sus socios de gobierno en ayuntamientos y en diputaciones, que rectifiquen, porque con esta DANA, con esta tragedia vivida en Castilla-La Mancha, hemos visto a Vox insultar el buen nombre de una ONG, de una institución como es Cruz Roja, y el PP no ha salido en ningún momento a pararles", ha concluido la portavoz socialista.