Podemos cree que las muertes por la DANA en Castilla-La Mancha "fueron evitables" y pide "responsabilidades"

El coordinador de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha difundido un vídeo desde el municipio albaceteño de Letur en el que ha asegurado que las muertes provocadas por la DANA en la comunidad "fueron evitables".

Por ello, ha exigido que desde su partido tratarán de "esclarecer las causas que provocaron los fallecimientos y los daños ya que lo ocurrido en Letur tiene muchas coincidencias con Valencia en cuanto a la nefasta gestión".

"La gestión ha sido ineficiente y, aunque en la zona había activa alerta naranja por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se pudo hacer algo más. Además, existen otras irregularidades como el encauzamiento artificial del arroyo de Letur del año 2000 con hormigón y azudes que pueden tener mucho que ver con el desborde del río", ha alertado.

Lo que realmente ha pasado en Letur y Page está intentando que no sepas 👇 pic.twitter.com/URhmuMeKxx — José Luis García Gascón (@jlgarciagascon) November 11, 2024

Asimismo, ha señalado a "la posible negligencia cometida con los dos trabajadores municipales fallecidos que estaban trabajando sin que se les desalojara a tiempo desde las instituciones públicas responsables".

"Llegar hasta el final"

Por ello, ha abogado por "llegar hasta el final" para depurar responsabilidades. "En Castilla-La Mancha se están intentando ocultar detalles, pero la verdad y la justicia deben imperar, por lo que es necesario que comiencen las tareas de reconstrucción y se distribuyan las ayudas a las familias afectadas urgentemente", ha asegurado García Gascón.

Asimismo, ha pedido que se investigue lo ocurrido "para evitar futuras desgracias y para tener previstos sistemas adecuados de gestión de estas catástrofes".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, estas declaraciones de García Gascón han provocado una profunda indignación en el seno del Gobierno de Castilla-La Mancha, al considerarlas "completamente injustas" y enmarcarlas en una supuesta estrategia de la dirección nacional de Podemos para desgastar indistintamente a todos los gestores públicos que han tenido que responder ante la catástrofe.

Fuentes del Ejecutivo castellanomanchego aseguran que, a diferencia de lo ocurrido en Valencia, en Letur no fue posible prever la riada ya que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no avisó en ningún momento de la crecida -que además se produjo de manera repentina en pocos minutos- al no disponer de pluviómetros en la zona. Asimismo, recuerdan que, mientras que en la Huerta Sur valenciana la alerta de la AEMET era roja, en la Sierra del Segura era naranja, lo que no impidió al Gobierno de Castilla-La Mancha activar desde la noche del lunes previo a la catástrofe el METEOCAM en fase de alerta, procediéndose a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención de toda la comunidad.