Castilla-La Mancha hace balance del paso de la DANA: 296 pueblos afectados y 2.600 incidencias

Unos días después del paso de la DANA por Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transición Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha hecho balance del estado actual de los puntos más afectados en la región.

"Las tormentas afectaron a 290 municipios, provocaron 2.600 incidencias y 36.000 llamadas al 112, motivando la movilización de 520 efectivos en distintos ámbitos".

Desde la tribuna de oradores en las Cortes, ha dado el pésame a las familias de los tres fallecidos confirmados y ha recordado que la Guardia Civil mantiene la búsqueda de una mujer desaparecida en Valmojado (Toledo).

Asimismo, ha enumerado los "innumerables daños" en explotaciones agrarias, edificios públicos, viviendas privadas y flotas de vehículos.

Ruiz Molina ha reconocido que la avería de la tubería de Picadas es el destrozo más grande y "mantiene en vilo al Gobierno regional". Pero hay otras infraestructuras que se vieron afectadas, como la Autovía de los Viñedos. "Además, hay 28 centros educativos afectados y dos centros de salud".

Más de 500 efectivos

"El Gobierno autonómico ha puesto todos los recursos solicitados para hacer frente a estas incidencias. Ha movilizado durante la activación del Meteocam más de 500 efectivos entre personal Infocam, brigada de carreteras, servicio de urgencias y emergencias o transporte sanitario".

Unos efectivos que siguen activados y trabajando para "resolver problemas en muchos municipios". Todo ello con 120 medios entre quitanieves, motoniveladoras o excavadoras.

Por su parte, la Cruz Roja ha participado repartiendo mantas y comida en varios puntos de la provincia de Toledo. A ellos se han sumado una gran cantidad de operarios municipales, bomberos o integrantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que eleva el número de personas que han trabajado contra los efectos de la DANA.

Por ello, ha recordado que ya se ha trasladado al Ministerio del Interior la petición de Declaración de Zona Catastrófica, además de tramitarse la petición de ayuda a la Unión Europea para conseguir fondos de auxilio.

El consejero ha hecho alusión, además, a que la primera actuación del Gobierno regional fue "con medidas preventivas" y en segunda fase "desplegando medios" para combatir la emergencia. En los días previos se tomaron las primeras decisiones y peticiones a los ayuntamientos para mantener dispositivos de seguridad preparados. Una vez pasó el temporal, la puesta en marcha de un Comité Asesor o la movilización de medios para actuar en las localidades más afectadas formó parte de una segunda fase de organización para paliar los efectos del agua caída.

Vox: "Mala ordenación territorial"

Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Cobo ha sido el encargado de fijar la posición de su partido en este debate. Ha afirmado que este tipo de inclemencias "se van a volver a repetir".

Por ello, insta a centrarse en un "análisis" de por qué la DANA afecta de manera distinta según el municipio, culpando de ello a los desarrollos urbanísticos y de ordenación territorial.

PP pide fondos propios

De su lado, Carolina Agudo, como vecina de Valmojado, ha descrito lo vivido como "días muy duros" para muchos vecinos de la región. "Es una DANA que ha arrasado con todo a su paso, dejando un escenario para el que el PP pide poner dinero encima de la mesa desde las arcas regionales más allá de las partidas estatales que están por venir tras la declaración de zona catastrófica de los distintos territorios".

"No se puede esperar dos años para recuperar la normalidad. Decir a vecinos que han perdido casas o a agricultores que han perdido cosechas que ya vendrá el dinero no es solucionar. Y pedir esto no es demagogia".

