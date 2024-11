Castilla-La Mancha aprobará este martes las obras de emergencia en las infraestructuras dañadas por la DANA

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar este martes las obras de emergencia que afectan a las infraestructuras que se han visto dañadas por la DANA que el pasado martes, 29 de octubre, afectó a numerosos puntos de la región, sobre todo de las comarcas de La Manchuela (Cuenca) y la Sierra de Segura (Albacete) donde se contabilizaron siete fallecidos e innumerables daños materiales.

Durante la inauguración de la central térmica que la empresa REBI ha levantado en Cuenca capital, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha detallado que esta medida afectará a la remodelación del centro de salud de Mira, a los puentes dañados tanto en esta localidad como en la vecina Landete, o a otras siete infraestructuras de la comunidad autónoma en la Sierra del Segura.

El presidente autonómico ha asegurado que los desperfectos derivados de esta catástrofe natural les obliga a ser "rápidos" en una respuesta que en cualquier caso tiene que ser "sostenida en el tiempo". "Queremos mantener un compromiso sin prisa pero sin pausa", ha apuntado.

De ahí, esta primera medida que afecta a infraestructuras dependientes de su administración cuya luz verde se dará "a una velocidad extrema" para comenzar la reconstrucción de las localidades dañadas "a toda máquina".

"No queremos perder ni un minuto en dar respuesta a las obras que lamentablemente tardarán lo que tengan que tardar, pero que no van a tardar en empezar", ha continuado afirmando Page, quien ha defendido que Castilla-La Mancha ha exhibido en esta crisis una "respuesta coordinada entre instituciones, sin ruido, serena y sensible".

Las tres demandas del PP

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Paco Núñez, también se ha referido este lunes a la estrategia de reconstrucción de las zonas afectadas y ha emplazado al presidente regional a implementar tres medidas para favorecer la llegada de fondos procedentes de la Unión Europea.

Paco Núñez este lunes en rueda de prensa.

Núñez ha puesto sobre la mesa estas recomendaciones en contraposición al anuncio del vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, de que Page iba a pedir durante su participación en el próximo Comité de las Regiones un aumento de las ayudas para afrontar desastres climáticos.

En este sentido, ha recalcado que se trata de un gesto que "no sirve de nada" porque este comité no es un órgano ejecutivo de la Unión Europea.

En primer lugar, el líder de los 'populares' castellano-manchegos se ha referido al Fondo de Solidaridad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que solicitará en Bruselas. "Ese fondo implica, obligatoriamente, una memoria que evalúe las necesidades", ha dicho Núñez, quien se ha preguntado si la Junta ya tiene listo este trámite "obligatorio" en las zonas afectadas de la región.

En segundo lugar, Núñez ha preguntado si el Gobierno regional ya ha trasladado al Ejecutivo de Sánchez la posibilidad de que los fondos de cohesión se utilicen para paliar los efectos de la DANA como ya sucedió con el Covid.

"Implicaría que varios cientos de millones de euros provenientes de la UE pudieran utilizarse en este momento urgente" para reparar infraestructuras, ayudas a las familias afectadas o reconstruir viviendas, ha agregado.

Por último, Núñez se ha referido a los fondos Next Generation y a la posibilidad de presentar un plan de modificación para cambiar su destino.