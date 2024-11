Hallan los cuerpos sin vida de las dos últimas personas desaparecidas en Letur por la DANA

Los servicios de búsqueda de los desaparecidos tras el paso de la DANA en Letur (Albacete) han encontrado en la tarde de este miércoles los cuerpos sin vida de las dos últimas personas que continuaban en paradero desconocido. Un hallazgo que sube la cifra de víctimas mortales por el temporal en el municipio a seis personas.

Ahora, solo queda identificar tres de los cadáveres hallados, tal y como ha confirmado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que ya ha comunicado la noticia a las familias de las víctimas.

Los cuerpos se encontraban en el río, uno de ellos muy cerca de donde se halló el cadáver de Antonia el pasado domingo y el otro un kilómetro antes.

Aunque en principio no habría más desaparecidos por la DANA en Letur, el delegado ha explicado que la emergencia de rescate no se dará por concluida hasta que no se tenga "la certeza fehaciente de que son ellos las seis personas que desaparecieron".

"Es muy remoto, pero podría ocurrir que ahora nos encontráramos a alguien que no teníamos controlado y que estuviera cerca del río, en la rambla", ha indicado.

Identificación de los cadáveres

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, ya ha quedado aclarada la confusión creada en torno a la identidad de los dos cadáveres encontrados este martes en Letur.

En concreto, el cuerpo que se halló por la tarde es el de Jonathan, mientras el que apareció por la mañana correspondería a un operario municipal -aunque la identificación no se ha completado y hay que esperar a los informes de las pruebas de ADN realizadas en el Anatómico Forense de Madrid.

De confirmarse, los cuerpos encontrados en la tarde de este miércoles serían el de Mónica, esposa de Jonathan, y el del segundo trabajador municipal desaparecido.

La catástrofe también se llevó por delante la vida de Dolores, una anciana de 92 años cuyos restos mortales fueron a un kilómetro y medio del pueblo, y Antonia, otra mujer de 72 a la que hallaban sin vida este domingo en una zona de difícil acceso a 12 kilómetros de donde desapareció.

El balance de fallecidos y desaparecidos en Castilla-La Mancha por esta DANA lo completa Celsa, otra mujer de edad avanzada cuyos restos mortales fueron hallados en un edificio de la localidad conquense de Mira.