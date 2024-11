Page presiona a Núñez para aumentar los diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha: "Si no, habrá consecuencias"

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha advertido este viernes al líder regional del PP y jefe de la oposición, Paco Núñez, de las "consecuencias" de mantener su negativa a aumentar hasta un máximo de 59 los diputados en las Cortes autonómicas y no volver, por tanto, a la vía del consenso en torno al nuevo Estatuto de Autonomía que socialistas y populares estaban negociando.

Page ha visado a Núñez de que si el PP "no cumple con la palabra firmada" con el PSOE, "habrá consecuencias", aunque el presidente de la Junta no ha explicado de qué tipo y en qué ambitos de actuación.

Como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, el PSOE dio por rotas las negociaciones sobre el nuevo Estatuto cuando, el pasado mes de octubre, el líder regional de los populares, Paco Núñez, presentó una enmienda unilateral, no consensuada con los socialistas, para mantener la horquilla actual de diputados en las Cortes regionales, fijada entre los 25 y los 35 escaños, en lugar de la ampliación hasta 59 que se venía negociando por parte de ambos partidos y que quieren los socialistas.

Fuerte desencuentro

Esta situación provocó un fuerte desencuentro entre PSOE y PP y los socialistas dejaron en suspenso una negociación que paraliza el trámite del nuevo Estatuto de Autonomía a pesar del alto grado de consenso que se había alcanzado entre ambos partidos, que sólo discrepan significativamente en el número de asientos en el Parlamento regional.

En este contexto, y ante la falta de avance de las negociaciones, este viernes Page ha entrado directamente en la contienda con esta advertencia a Núñez que puede tensar aún más la situación. Como se sabe, el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha es fundamental para avanzar en el desarrollo autonómico y blindar los servicios públicos de la región.

"Si la dirección del PP de Castilla-La Mancha no cumple la palabra firmada con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con los ciudadanos de Castilla-La Mancha que no piensen que no habrá consecuencias, porque habrá consecuencias", ha alertado García-Page, reclamando al PP que estén "a la altura de sus votantes".

Fuera de la M-30

Page opina que, "en muchos casos", los votantes del Partido Popular de Castilla-La Mancha "están por encima de lo que sus dirigentes exhiben".

"A lo mejor de la M-30 para adentro, hay una cierta metapolítica y se cambia de opinión permanentemente y se tiran los trastos todo el mundo", ha dicho Page.

El presidente castellano-manchego ha señalado, en este sentido, que quienes viven "fuera" de la M-30, entre los que él se encuentra, "llevan a gala cumplir la palabra dada", ha lanzado a Paco Núñez.