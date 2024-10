El PSOE usa un vídeo de Paco Núñez asumiendo subir hasta 59 la horquilla de diputados en Castilla-La Mancha

Suma y sigue este lunes el choque de trenes entre el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha tras la ruptura el viernes del consenso que ambos partidos mantenían en la reforma del Estatuto de Autonomía y el frenazo en seco de las negociaciones que dejan en el aire la nueva "Carta Magna" de la comunidad autónoma.

La enmienda en solitario del presidente regional del PP, Paco Núñez, para limitar a 35 la horquilla máxima de diputados en las Cortes autonómicas y que originó que las conversaciones saltaran por los aires, ha llevado este lunes al PSOE a utilizar un vídeo del propio Núñez en el que éste asumía el pasado mes de julio elevar esa horquilla hasta los 59 escaños, al contrario de lo que propone ahora.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y número dos de Emiliano García-Page en este partido, Sergio Gutiérrez, ha publicado este vídeo en sus redes sociales y ha dejado claro que existía un "pacto" entre socialistas y populares para aumentar el número de diputados en las Cortes regionales. Pacto que ahora, sin embargo, tal como lamenta Gutiérrez, ha roto Paco Núñez "por un mensaje de Feijóo".

Romper el pacto

El PSOE culpa así a Núñez de la ruptura del consenso y le traslada toda la responsabilidad de que el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha finalmente pudiera no salir adelante, cuando todo apuntaba a que podría votarse en las Cortes en diciembre. El PSOE quiere elevar la horquilla hasta los 59 diputados y el PP, como se observa, quiere mantenerla en los 35.

Sergio Gutiérrez ha explicado, en todo caso, que Page y Núñez se reunieron tras registrar el Estatuto y que el líder regional del PP "defendió" aumentar los diputados de la comunidad, con conocimiento y apoyo de la dirección nacional de los populares en la madrileña calle Génova.

En este sentido, el dirigente socialista dice que "el problema principal es que si rompen el pacto en una parte por un mensaje de Feijóo, ¿quien asegura que en la tramitación no lo rompan por el agua, por la financiación, por las infraestructuras, la igualdad o los derechos rurales?". "Quién rompe una vez, puede romper mil veces. Ni tienen autonomía, ni tienen coraje. Al menos que no mientan", afirma Gutiérrez en medio de acusaciones al PP de Núñez.

Después de registrado el Estatuto de Autonomía de CLM, @paconunez_ se reunió con @garciapage y en su rueda de prensa posterior defendía así el pacto para aumentar la horquilla de diputados. Y afirmó que Génova conocía y defendía el pacto.



Rotundo desmentido del PP

Sin embargo, la reacción del PP ha sido inmediata y, en declaraciones a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, fuentes regionales de la dirección de este partido han negado "absolutamente" las acusaciones de los socialistas y aseguran que "todo estaba acordado" con el PSOE "incluido no subir el número de diputados".

Aseguran estas fuentes que "así lo ha pedido la sociedad civil en el proceso de conversaciones y consultas, y los equipos de trabajo acordaron dejar la ley electoral como estaba. No ha habido negociación sobre la misma siquiera, porque se acordó no tocarla". Actualmente esta ley, como se sabe, establece una horquilla de diputados entre los 25 y 35 escaños en las Cortes de Castilla-La Mancha, que es la que ahora pide Núñez mantener sin más modificaciones.

En este sentido, el PP afirma que "parece razonable que, si el acuerdo es no tocarla, la horquilla se deje como estaba y no con capacidad especulativa de subida, salvo que alguien tuviera la intención de subir diputados en un futuro sin acuerdo". "Por lo tanto, si el acuerdo es del 100%, no entendemos porque el PSOE ahora se desmarca del mismo y rompe las negociaciones", afirman los populares.

El PP "donde siempre"

"El PP sigue donde siempre. Con un acuerdo global para Castilla-La Mancha en relación al Estatuto y a lo mucho y bueno que aporta para la comunidad", concluyen los populares en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía.

Como ha venido informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, PSOE y PP presentaron el viernes por la mañana un total de 40 enmiendas pactadas al nuevo Estatuto, aunque todo estalló con la llamada "enmienda 41" con la que Núñez salió a la palestra por la tarde.

Desde el entorno de Núñez han asegurado a nuestro periódico que "la dirección nacional del PP está en contacto directo con el presidente Paco Núñez y ha dado el visto bueno al acuerdo global, incluido el de no subir el número de diputados", además de que, la dirección autonómica del partido "avaló también, en el comité ejecutivo regional de la semana pasada, dicho acuerdo".

Guijarro acusa

En este contexto, el vicepresidente primero el Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha lamentado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha "esté supeditando el Estatuto de Autonomía a los intereses electorales de este partido a nivel nacional", criticando que se trate de "una decisión de alguien de Génova ajeno a la Comunidad Autónoma”.

“Hay que tener un poco de autonomía para tomar decisiones”, ha dicho Guijarro, quien ha asegurado que el aumento de la horquilla de diputados "es un planteamiento que está acordado desde la primera reunión entre los dos grupos parlamentarios".

En este sentido, el vicepresidente del Gobierno de Page ha explicado que, en cualquier caso, el planteamiento de número de diputados se ha hecho en el marco de la modificación del Estatuto de Autonomía y no de la Ley Electoral, por lo que esto no implicaría un aumento de diputados en la Cortes de Castilla-La Mancha sin que haya consenso entre los dos grupos parlamentario con más representación.

Lo que dice Vox

Por su parte, el grupo parlamentario Vox en las Cortes autonómicas ha celebrado este lunes la paralización de la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ya que ha opinado que el único objetivo era aumentar el número de diputados regionales.

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha atribuido a su formación política el hecho de que el PP haya cambiado de postura en torno al incremento de diputados, y ha considerado que es "innecesario" y sólo aumentaría el gasto político, según ha informado el partido en nota de prensa.

En este sentido, Sánchez ha recordado que Vox ha rechazado la reforma del Estatuto desde el primer momento, por considerar que la única intención del PSOE y del PP al plantearla era aumentar el número de diputados.