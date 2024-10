El PP se desmarca del consenso en el Estatuto con una enmienda para situar el máximo de diputados en 35

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha dado detalles sobre la única enmienda que ha presentado su partido a la proposición de Ley del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha que no está pactada con el PSOE y que pide que las Cortes regionales mantengan una horquilla de entre 25 y 35 diputados.

Núñez ha argumentado la posición de su partido en la "demanda del conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha" para que la horquilla "se mantenga donde está", en torno a los 33 diputados que dispuso la última reforma legal efectuada en 2014 por el Gobierno que presidía María Dolores de Cospedal.

Se trata de la única enmienda que ha quedado fuera de las 40 consensuadas entre los dos grandes partidos y que se unen a las 35 que ha presentado Vox, tercera fuerza política con representación en el parlamento regional.

Durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado en Ciudad Real con la presencia de la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, Núñez ha tildado de "exagerada" la horquilla de 59 diputados recogida en el acuerdo con el PSOE.

"Hay un principio de acuerdo de no modificar la Ley Electoral si no es con acuerdo de los dos grandes partidos, y por tanto, creemos que si no es momento de tocarla, parece razonable que la horquilla electoral se mantenga donde está, entre 25 y 35 diputados", ha explicado Núñez.

En este sentido, ha confiado en que el PSOE "no tenga ningún problema en aceptar que si hay un acuerdo de no modificar la Ley Electoral, la horquilla electoral se mantenga donde está".

Pese a esta discrepancia, Núñez ha interpretado que la tramitación del Estatuto no tiene por qué verse afectada y por lo tanto ha de seguir "con absoluta normalidad".