El PSOE frena en seco la reforma pactada del Estatuto de Castilla-La Mancha acusando al PP de deslealtad

Terremoto en la política de Castilla-La Mancha tras la enmienda en solitario presentada este jueves por el presidente regional del PP, Paco Núñez, para limitar a 35 la horquilla máxima de diputados en las Cortes autonómicas, desbaratando así el consenso con el PSOE en las negociaciones para el nuevo Estatuto de Autonomía.

El secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha anunciado este viernes que el partido que lidera Emiliano García-Page da por suspendida la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía hasta que Núñez retire esta enmienda unilateral. El dirigente socialista ha dicho sentirse "profundamente decepcionado" con este giro del PP regional.

Se rompe así el consenso que el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha, al margen de Vox, venían manteniendo en el Parlamento regional en torno a la elaboración del nuevo Estatuto. La unidad política que se había logrado conformar entre los dos grandes partidos de la región salta, por tanto, por los aires, a la espera de los acontecimientos, un hecho inesperado tras la sorprendente iniciativa del PP.

La "enmienda 41"

Sergio Gutiérrez ha sido especialmente duro en su comparecencia ante los medios tras conocer por boca de Núñez que el PP plantea una horquilla de diputados en el Parlamento castellano-manchego de entre 25 y 35 escaños, la misma que existe en la actualidad y muy alejada de la horquilla de 59 que pretendía el PSOE y que estaba en negociación.

Aunque parecía que había acuerdo en este punto entre socialistas y populares, todo ha saltado por los aires después de que este jueves Paco Núñez formalizara por sorpresa su enmienda para limitar los escaños de la Cámara y mantener el máximo actual de 35, la misma que propone Vox. Aunque PSOE y PP presentaron este jueves un total de 40 enmiendas conjuntas, ha sido la "enmienda 41" la que ha provocado esta tormenta política de consecuencias imprevisibles en estos momentos.

El número dos de Page en el PSOE de Castilla-La Mancha ha tachado esta decisión de "profunda decepción" señalando que el PP ha puesto en marcha esta iniciativa "por orden de su líder, Alberto Núñez Feijóo", porque "Génova les ha cambiado de opinión". "Son unos titiriteros políticos", ha asegurado Gutiérrez con contundencia sobre los populares castellano-manchegos y sobre su líder, Paco Núñez.

Tener agallas

"Hasta que el PP tenga las agallas de defender su palabra, damos por suspendida la tramitación de la reforma del Estatuto", ha remarcado el número dos de los socialistas en la región, precisando que la decisión de romper con el PP la han tomado los socialistas esta misma mañana de viernes.

Confía Gutiérrez en que el PP recapacite y retire esta enmienda, añadiendo que el texto ahora queda en suspenso, cuando las previsiones de que fuera votado en las Cortes se correspondían con mediados del mes de diciembre.

El acuerdo para reformar el Estatuto se corresponde con un "triángulo equilátero que comprendía tres partes", ha afirmado Sergio Gutiérrez. La primera, sobre el potencial económico y cultural de Castilla-La Mancha; la segunda, blindar los derechos sociales y trabajar en nuevos derechos ambientales, y la tercera, renovar el pacto institucional, "derogando el pucherazo de la ley de Cospedal".

Pacto global

"No se puede hacer que todos mantengamos las partes y que el PP, con la excusa de subordinación a Feijóo, se quite de una parte del acuerdo, no lo podemos permitir, el pacto es global", ha aseverado Sergio Gutiérrez.

Como informó este jueves EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, Núñez ha argumentado la posición de su partido en la "demanda del conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha" para que la horquilla "se mantenga donde está", en torno a los 33 diputados y hasta un máximo de 35 que dispuso la última reforma legal efectuada en 2014 por el Gobierno que presidía María Dolores de Cospedal.

En una reunión este jueves con la directiva regional del PP, Núñez tildó de "exagerada" la horquilla de 59 diputados recogida en el acuerdo con el PSOE.

No es el momento

"Hay un principio de acuerdo de no modificar la Ley Electoral si no es con acuerdo de los dos grandes partidos, y por tanto, creemos que si no es momento de tocarla, parece razonable que la horquilla electoral se mantenga donde está" ha explicado Núñez.

En este sentido, el líder popular confió en que el PSOE "no tenga ningún problema en aceptar que si hay un acuerdo de no modificar la Ley Electoral, la horquilla electoral se mantenga donde está", algo que, sin embargo, no ha ocurrido.

Pese a esta discrepancia, Núñez ha interpretado que la tramitación del Estatuto no tiene por qué verse afectada y por lo tanto ha de seguir "con absoluta normalidad". El PSOE, sin embargo, piensa lo contrario.