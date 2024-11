Núñez esquiva la advertencia de Page sobre el aumento de diputados: "No nos vas a encontrar en discusiones"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha esquivado las palabras del presidente regional, Emiliano García-Page, en las que le ha avisado de que habrá "consecuencias" si su partido no accede a aumentar la horquilla de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Núñez ha respondido a las palabras de Page en un mensaje a través de las redes sociales en el que le ha apelado directamente advirtiéndole de que "no nos vas a encontrar en discusiones contigo".

El presidente del PP castellano-manchego ha reconocido que le "sorprende el tono utilizado" y que en estos momentos Page "priorice el debate sobre aumentos los diputados en las Cortes sobre el de la reconstrucción y el apoyo a los que más lo necesitan".

No nos vas a encontrar en discusiones contigo, @garciapage.



Seguimos con la mente en Letur, Mira y tantos sitios afectados por la DANA en nuestra tierra y en Valencia.



Me sorprende el tono utilizado y que priorices en este momento el debate sobre aumentar los diputados en las… — Paco Núñez (@paconunez_) November 8, 2024

Por ello, ha remarcado que en su partido continúan "con la mente en Letur, Mira y tantos sitios afectadas por la DANA en nuestra tierra y en Valencia", y "centrados en las personas que tan mal lo están pasando"

Este mensaje de Núñez se produce después de que el presidente regional haya asegurado en un desayuno informativo que "si la dirección del PP de Castilla-La Mancha no cumple la palabra firmada con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con los ciudadanos de Castilla-La Mancha que no piensen que no habrá consecuencias, porque habrá consecuencias", sin especificar qué tipo de consecuencias se producirían.

Un acuerdo que ha saltado por los aires

Como les hemos venido informando en EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, los dos partidos mayoritarios de la región presentaron el pasado mes de julio un acuerdo fruto de meses de negociación para actualizar el Estatuto en un clima de consenso. Entre otras cuestiones, este acuerdo recogía el aumento de la horquilla parlamentarios de los 25-35 actuales hasta un máximo de 59.

Este acuerdo se ha mantenido hasta el momento de presentar las enmiendas al texto, siguiente paso en el trámite legislativo de la actualización de la norma. En este punto, los dos partidos presentaron un total de 40 enmiendas pactadas a las que el PP sumó una más en solitario y que tenía que ver con mantener el tope de diputados en 35.

El PSOE interpretó esta maniobra como una "deslealtad" al acuerdo inicial por lo que dio por rotas las negociaciones, mientras que los 'populares' han justificado este cambio de postura como consecuencia de la ronda de contactos posteriores a la presentación del acuerdo que han mantenido con la sociedad civil y en la que han detectado que en estos momentos no es necesario un aumento de diputados en las Cortes regionales.

Esta explicación no ha convencido a los socialistas, que desde el primer momento han señalado a Génova como instigadora de este cambio de parecer. En este sentido, el propio Page aseguraba este mismo viernes que "los que viven fuera de la M-30", entre los que se incluye, "llevan a gala cumplir la palabra dada", mientras que "de la M-30 para adentro, hay una cierta metapolítica y se cambia de opinión permanentemente".