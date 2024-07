El PSOE estudia ya una moción de censura contra el alcalde de Camuñas expulsado por el PP de Toledo

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado que "no es suficiente" con que el PP expulse al alcalde de Camuñas, Fernando Gallego, por sus insultos al Rey Felipe VI o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales, apuntando que no descarta realizar una moción de censura en el municipio en la que espera "contar con los votos" de los populares.

El diputado socialista en las Cortes regionales Antonio Sánchez Requena ha criticado este martes en rueda de prensa que para el PP, Gallego "no es digno de ser representante del PP pero sí de toda la ciudadanía de Camuñas".

Sánchez ha asegurado que el PP "no se puede esconder" ante estos hechos alegando que Gallego ya no pertenece a su partido, ya que su puesto como alcalde está sostenido por los concejales de su partido, por lo que entiende que una moción de censura llevada a cabo por los socialistas debería contar con el apoyo de los populares.

"Se deberían hacer mirar cuál es el nivel de exigencia que tienen a la hora de poner candidatos porque estamos ante una cuestión recurrente, antes fue un concejal en Cuadete, en otro momento el alcalde de Villares del Saz... Tenemos motivos más que suficientes para plantear cuál es el listón que pone el PP a la hora de designar candidatos", ha apuntado.

El PP no sabe

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha desconoce si el alcalde de Camuñas, Fernando Gallego, seguirá en el cargo tras ser expuslado del partido por sus insultos. "No es un tema que incumba al partido", ha dicho.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios en una rueda de prensa el vicesecretario de Política Territorial del PP regional y senador, Israel Pérez, quien ha dejado claro que Gallego ha sido expulsado del partido como afiliado y ya no es militante del PP.

"Desconozco sus intenciones y no es un tema que incumba al PP dado que no es afiliado y ha sido expulsado. El tema está zanjado", ha manifestado el responsable popular al ser preguntado si el alcalde de Camuñas seguirá en el cargo.

Críticas de la Junta

Finalmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el Partido Popular ha reaccionado "tarde" expulsando al alcalde de Camuñas, tal como ha dicho la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha considerado "incomprensible" que Gallego todavía siga siendo el alcalde del municipio.

Sobre sus declaraciones en redes sociales, Simón ha apuntado que son "lamentables, todas ellas", señalando cómo "ha venido realizando comentarios machistas, sexistas, desde hace mucho tiempo", por lo que ha lamentado que el PP "no se haya referido a este asunto en ningún momento".

"Desde luego que no es de recibo que tengamos a representantes públicos haciendo comentarios, teniendo comportamientos de esta magnitud, tan lamentables como los que ha hecho", ha precisado la consejera, que ha pedido al alcalde "que dimita" porque "alguien así no puede representar a un municipio, alguien que tiene estos comportamientos machistas no puede representar a un municipio".