Bellido hace balance de la legislatura en las Cortes y reclama "mayor consenso" en derechos humanos

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha reclamado este lunes un mayor consenso en el Parlamento autonómico en asuntos relacionados con los derechos humanos, en concreto en la igualdad de mujeres y hombres y la protección de los derechos en la infancia.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer un balance de actividad del segundo periodo de sesiones de la XI Legislatura, donde también ha agradecido el comportamiento de los diputados de los respectivos grupo parlamentarios a cuidar y respetar las normas.

En su comparecencia, Bellido ha calificado como "un hito" que en este segundo periodo de sesiones se haya producido la activación del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, "dándole trámite a una reivindicación histórica de la sociedad de Castilla-La Mancha".

"Vamos a prepararnos para los próximos 40 años de una Castilla-La Mancha con más futuro, con más progreso, con más igualdad y con más derechos. Y eso merece el esfuerzo que han realizado los grupos parlamentarios, en este caso el PSOE y el PP, para alcanzar un gran acuerdo", ha manifestado.

Producción legislativa

En materia de producción legislativa, Bellido ha señalado que en este periodo se han aprobado cuatro leyes --la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos y Creación de la Agencia de Transformación Digital, la Ley de Concesión de Créditos para los Gastos de Elecciones Autonómicas, la Modificación de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género y Ley de Integridad de Castilla-La Mancha--, más dos que están en trámite, como son el nuevo Estatuto de Autonomía y el Reglamento de las Cortes.

Respecto al control al Gobierno, una de las funciones que tiene asignadas la Cámara regional, se han producido 78 intervenciones de consejeros y consejeras en el pleno del Parlamento autonómico, contestando a 40 preguntas orales y 400 escritas.

El presidente de las Cortes ha lamentado que una de las características de esta legislatura es la falta de consenso "en grandes asuntos" por lo que ha recalcado que ha venido reclamando a los grupos parlamentarios que se esfuercen en alcanzar acuerdos en materia de violencia machista, igualdad e infancia.

"Lamentablemente el Grupo Parlamentario Vox no ha querido asomarse a los consensos históricos que se han producido en la Cámara y en este momento no participan de la Comisión del Pacto por la Infancia que tenemos con Unicef, y en materia de igualdad hemos avanzado con la celebración este año del 8 de marzo por lo que la sociedad ha podido ver cómo las Cortes mantienen e incluso proyectan su compromiso feminista, a pesar de que Vox no ha participado", ha argumentado.

Pese a ello, Bellido ha destacado que la tónica general de las Cortes de Castilla-La Mancha es la celebración de debates con corrección en la ley. "Si hay una profunda discrepancia en el fondo, al menos aquí, a diferencia de lo que sucede en las Cortes Generales y en otras asambleas legislativas, las formas se están respetando y se están cuidando".

"Dije al inicio de la legislatura que no iba a permitir circos ni espectáculos y quiero agradecerle a todos los diputados y diputadas su comportamiento porque creo que se están comportando correctamente", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que una de las características que se estableció al inicio de la legislatura es que en las Cortes de Castilla-Mancha se debatiría "exclusivamente" sobre los asuntos que competen o afectan de manera estructural a la región para no reproducir los debates que se producen en ayuntamientos, diputaciones o en las Cortes Generales.

En este sentido, ha reafirmado que cada institución, dentro de la arquitectura institucional que tiene el país, tiene sus competencias.

"Nosotros cobramos por abordar las cuestiones que son competencia de esta Comunidad Autónoma o que nos afectan de manera estructural", ha sostenido.

Labor institucional

También ha repasado Bellido la labor institucional llevada a cabo hasta ahora por el Parlamento autonómico, destacando la apuesta las Cortes abiertas y por la mayor presencia de sociedad en la Asamblea Legislativa, por lo que este año se ha alcanzado la cifra de 6.000 visitantes.

Ha destacado también que se ha celebrado el Día del Orgullo, que el Parlamento regional ha realizado actos para reivindicar la igualdad y la accesibilidad o que las Cortes han participado, como cada año, en los actos del Día de Castilla-La Mancha.

A preguntas de los medios por una comparación entre esta legislatura y la anterior, Bellido ha indicado que el escenario "es parecido" con bastantes acuerdos entre el PSOE y el PP, algo que ha valorado y ha considerado "excepcional" en el clima de confrontación que hay a nivel nacional.

"Es muy difícil encontrar ahora mismo grandes acuerdos entre el PSOE y el PP y creo que lo que se está produciendo en Castilla-La Mancha puede ser un estímulo y un ejemplo para que en otros lugares puedan imitarlo y, de esa manera, ofrecer a la sociedad española un panorama un tanto mejor", ha manifestado.

En cuanto al nuevo edificio de las Cortes, ha dicho que no se han producido avances en este año, aunque espera que para el presupuesto del 2025 haya ya "una pequeña dotación" para empezar a realizar la elaboración del proyecto. "El proyecto nos dirá el coste final de las obras y nos irá encaminando a acercarnos a ese objetivo de trasladar las Cortes de Castilla-La Mancha a un lugar más amplio y accesible".