Núñez arremete contra el ataque "sin precedentes" de Sánchez al periodismo y pide a Page defender la libertad

El plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para controlar a los medios de comunicación, ha provocado este miércoles un intenso debate en el Congreso de los Diputados y una acusación directa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al inquilino de la Moncloa: "Sólo busca amedrentar y controlar" a la prensa en los casos que afectan a su hermano, David Sánchez, investigado por malversación, prevaricación, fraude fiscal, tráfico de influnecias y contra la Administración Pública, y su mujer, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En Castilla-La Mancha ha sido el presidente regional del PP, Paco Núñez, el que ha llevado la voz cantante contra la censura que Sánchez pretende imponer a los medios críticos y el recorte de la libertad de prensa que el plan sanchista va a suponer en España. Núñez ha arremetido contra el ataque del presidente del Gobierno al periodismo "que trata de cercenar la libertad e imponer la censura".

El líder regional del PP ha pedido expresamente, en este sentido, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se sume a este rechazo público a la censura de Pedro Sánchez ante lo que, según ha dicho, es un "ataque sin precedentes" al periodismo en nuestro país.

Censurar

En unas declaraciones en Talavera de la Reina, Paco Núñez ha lamentado que "por primera vez, un Gobierno del PSOE tiene la intención de decidir qué pueden publicar los medios de comunicación y cómo participan de la democracia en base a lo que publican”.

“Vamos a rechazar cualquier tipo de censura del Gobierno a cualquier medio”, porque, según ha explicado, todos ellos ya se atienen a la normativa vigente y “no pueden publicar mentiras ni atacar a los ciudadanos sin una base”.

"Estas situaciones están perfectamente cubiertas y ningún medio tiene carta blanca", ha dicho Núñez en referencia al Código Penal y la legalidad vigente para regular los límites de la libertad de expresión.

Al dictado del PSOE

Núñez ha denunciado que el Gobierno de Sánchez pretende que los medios de comunicación críticos "no puedan trabajar con las instituciones si no están al dictado del Gobierno”. Así, el líder regional del PP ha tirado una lanza a favor de los periodistas para evitar que el PSOE pueda censurar a los medios de comunicación “que no digan lo que Sánchez quiere escuchar”.

En su intervención en el Congreso, Sánchez ha defendido su plan para aumentar el control sobre los medios de comunicación, aunque realmente no ha desvelado qué medidas concretas quiere llevar a cabo.

Sí ha dicho, sin embargo, que el Ejecutivo va a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros en ayudas para la digitalización de los medios. Esta inyección irá acompañada de una serie de reformas para obligar a los medios a ser más transparentes en cuanto a sus accionistas, la financiación que reciben y sus audiencias.

Moncloa y los "negocios familiares"

Sánchez ha dicho que la democracia es "el mayor tesoro que nos legaron nuestros abuelos, abuelas, padres y madres". "Les costó mucho conquistarla y es evidente que no sólo en España, sino en el mundo, está en riesgo", ha asegurado.

En su turno de réplica, Feijóo ha dicho que Moncloa funciona ya como "una sede de negocios familiares", donde el "Gobierno es el financiador" y "la mentira es la forma de hacer política" de Sánchez.

"Yo le creo capaz de todo, así que no se ofenda, pero oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos", ha espetado Feijóo a Sánchez, al que ha acusado de querer convertir España en una "pseudodemocracia".