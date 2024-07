Pedro J.: "Es vergonzoso que se esté debatiendo limitar la libertad de expresión en el Congreso"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado hoy en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica con el fin de analizar la actualidad política marcada por la vuelta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados en el que ha presentado su plan de regeneración democrática.

"A mí me parece una vergüenza que en el pleno del Congreso se esté debatiendo cómo limitar la libertad de expresión y restringir el margen de comunicación de los medios".

El director de EL ESPAÑOL también ha añadido que es "vergonzoso" que "haya periodistas que le estén siguiendo el juego [a Pedro Sánchez], ya que intenta tapar los problemas de corrupción o de ética pública que tiene su gobierno". Además, "esto no va a llegar a nada" porque Pedro Sánchez "no puede", "no tiene apoyos", ha continuado el director.

El regeneracionismo, del que ya habló Melquíades Álvarez [entre 1922 y 1923, cuando fue presidente del Congreso de los Diputados], ha sido empleado en los discursos de partidos políticos minoritarios como UPyD, Ciudadanos o Podemos que están siempre enfocados en "acabar con la colonización de las instituciones", es decir, "esa infiltración que hace el poder de esos estamentos", ha continuado Pedro J. Ramírez.

"Regeneracionismo es restringir el margen de maniobra de quien está en el poder", ha aseverado el director de EL ESPAÑOL. Y ha continuado: "Ya está bien de paparruchas: medios radicales y medios sensacionalistas, de uno u otro signo, los ha habido siempre".

Este es el caso de el diario el Alcázar o Egin [fue un diario vasco de información general, con una línea ideológica de izquierdas y aberzale], junto a otros periódicos como era Mundo Obrero, eran periódicos de partido.

"Se hablaba de los digitales en tono despectivo porque tenían pocos medios y recursos", ha continuado el director de El Español.

Un término mal empleado

"Nada de lo que molesta a Sánchez tiene que ver con los 'pseudo medios' ni con la corrupción, no busquemos coartadas políticas, porque ellos también han sido culpables".

Así pues, Pedro J. Ramírez ha remarcado que "la regeneración es para combatir la corrupción, no para protegerla atacando a los medios."

Begoña como 'cortafuegos'

Este paquete de medidas, considerado por muchos como un 'cortafuegos' en el caso Begoña, se lleva a cabo tres meses después del último que convocó tras sus cinco días para "reflexionar" sobre el "camino a seguir" tras las acusaciones que siguen sobrevolando en torno a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción.

En mayo se supo que la mujer del presidente conocía su condición de imputada cuando Sánchez abrió sus cinco días de reflexión, después de que el juez Juan Carlos Peinado le hubiera achacado la situación procesal de investigada el 16 de abril.

Contratos a dedo

"Si Sánchez quiere dar ejemplo de regeneración que destituya hoy mismo a la directora del Instituto de la Mujer", que como hoy muestra EL ESPAÑOL, la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García Sánchez, y su pareja, Elisabeth García, han facturado 250.000 euros en contratos a dedo.

Isabel García Sánchez, directora del Instituto de las Mujeres, y su pareja Elisabeth García han obtenido al menos 64 contratos de ayuntamientos gobernados por el PSOE para gestionar los Puntos Violeta contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo.