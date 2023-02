Las críticas de Sergio Gutiérrez por el acto de Maroto, Núñez y Gregorio en Talavera

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha criticado las palabras del portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, este viernes en Talavera de la Reina.

Gutiérrez ha compartido en redes sociales un audio de las palabras de Maroto en el acto de presentación de la candidatura de José Julián Gregorio a la Alcaldía de Talavera, en las que asegura que "era una de las ciudades más bonitas del mundo, a pesar que la alcaldesa se esfuerce en ponerla fea, porque vengo aquí y me encuentro una muralla preciosa iluminada de verde. El gusto no es caro, solo hay que tenerlo y quererlo". Y es que Maroto no reparó en que las murallas estaban iluminadas con este color con motivo del Día Internacional del Cáncer, que se celebra este sábado, 4 de febrero, un hecho que a Gutiérrez le parece "imprudente" ya que "no mide sus gracietas".

Asimismo, en el mismo tweet, ha recordado a Maroto el apellido del candidato popular a la Junta de Castilla-La Mancha, debido a que lo confundió durante el acto, pidiendo el voto para "Paco Vázquez", en lugar de Paco Núñez.

Increíble que @JavierMaroto (portavoz del PP en el senado) arremetiera contra el compromiso de #TalaveradelaReina en la lucha contra el cáncer. Seguramente no lo supiera, dirán, pero entonces es un imprudente que no mide sus gracietas (y es Paco Nuñez, no Vázquez) pic.twitter.com/hAuLdkjyYh — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) February 4, 2023

