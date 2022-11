Los plantones de García-Page y las malas compañías, los 18 de Paco Núñez y 3 rivales de Tolón

La semana empieza fuertecita. Ahí está el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, más lanzado que un cohete chino contra el fuego amigo que representa Pedro Sánchez para los presidentes autonómicos, alcaldes y candidatos del PSOE a medio año de las elecciones de mayo. Un peligro. A García-Page, es verdad, nunca le ha temblado la mano contra Sánchez, y de hecho lleva muchos meses en el podio de los díscolos junto a Ximo Puig y Javier Lambán, pero el acelerón que está pegando según pasan las semanas es digno de reseña: no hay polémica del sanchismo en la que Page no se meta, hurgando en la herida con afán, ni foto con Sánchez en la que no quiera estar ausente, como el otro día en el gran fiestorro de los 40 de Felipe González, que ya es decir. Lo siguiente tal vez sea darle plantón el sábado a Sánchez en el tercer cumpleaños de su victoria, o lo que fuese: cuestión de agenda y de evitar las malas compañías.

Ya veremos. En el portal de enfrente de momento parece que lo llevan un poco mejor. El PP de Alberto Núñez Feijóo sale muy bien retratado en las encuestas y eso alegra mucho al animoso Paco Núñez, líder de los populares castellano-manchegos, que se está viendo ya a las puertas del Palacio de Fuensalida. El otro día silbaban desde Génova la última quiniela horneada en su cocina tres estrellas michelín y el resultado fue de masterchef: Núñez desbanca a Page y gobierna en Castilla-La Mancha. Vuelco total. O sea, empate a quince escaños entre el PSOE y el PP y la mayoría absoluta se la dan a Paconúñez los tres diputados que sacaría Vox, con Inés Cañizares en el puente de salida para sumar los 18. No sé si son las cuentas de la lechera o las del gran capitán, pero la música y la letra han hecho felices este lunes por la mañana a los chicos de la gaviota, sobrevolando por encima de las eternas mayorías socialistas que casi siempre se han trazado en las tierras castellano-manchegas, Cospedal aparte.

En fin, que son pequeñas alegrías cotidianas del entorno de Núñez pero no sabemos dónde llevan. El que no se consuela es porque no quiere. Quién tiene buen pronóstico, según dicen los sondeos, es la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que vuelve a verse ganadora y bordeando los 13 de la mayoría absoluta. No sé yo: Toledo es una plaza muy particular y sus querencias son bailonas, aunque es verdad que Tolón es un terremoto político y en esta legislatura tiene ya mucho ganado. Los del PP ni siquiera tienen candidato y están sonando un montón de nombres, tres de ellos destacados: Juan José Alcalde (el candidato favorito del presidente provincial, Carlos Velázquez), Pilar Alía (con algunos apoyos en Génova) y, ¡tachan!, Vicente Tirado (que lleva tiempo ronroneando en las quinielas y tiene su aquel brújula en mano). Personalmente, tengo para mí que Núñez quisiera colocarle este marrón al propio Charli Velázquez, pero este no se deja y lo tiene descartado. Mayormente, dicen, porque “irá pá ná…”.

Total, que Tolón lo tiene ahí en la mano, pero la reelección aún no es suya. No debe confiarse. Por cierto, qué precioso atardecer con la alcaldesa de Toledo de protagonista organizó el otro día este periódico en el maravilloso Cigarral de las Mercedes, con nuestra presidenta ejecutiva, Esther Esteban, al volante y una espectacular velada de otoño con la mejor panorámica del mundo. Doscientos y pico toledanos no se lo perdieron y fue una increíble gala con muchos corrillos y jugosas confidencias. Tarde de susurros y encuentros, y rumores sobrevolando la puesta del sol. Lo mejor de todo el perfil íntimo y personal que dibujó Esther sobre Milagros y la charla distendida, emocionada a ratos, de una alcaldesa que nos enseñó su cara más recóndita y sensible. Y el dulce trato de Jayne Gunderson y Fernando Lleida, la pareja perfecta al frente del cigarral. Qué maravilla.

Milagros Tolón y Esther Esteban en el atardecer del Cigarral de las Mercedes

