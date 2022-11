Milagros Tolón descubre su faceta más personal: sus gustos, una madre luchadora, las amigas...

Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, ha mostrado este miércoles su faceta más personal y desconocida durante la celebración de "Atardecer en Toledo con...", la nueva iniciativa ideada por El Español - El Digital CLM para poner en contacto de manera directa y cercana a los líderes políticos, económicos y culturales con la sociedad toledana y castellano-manchega.

El evento, celebrado en el Cigarral de las Mercedes durante la puesta de sol, ha arrancado con una interesante y distendida charla entre Milagros Tolón y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de este periódico. Pero antes de entrar en materia política, la periodista toledana ha propuesto a la dirigente socialista y a los más de 200 participantes en el acto hacer un recorrido por las fotografías que han marcado la trayectoria vital y profesional de la alcaldesa de Toledo y vicepresidenta nacional de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

La primera de las instantáneas, que ha acompañado a Tolón en "todos los despachos oficiales y lugares de trabajo que ha tenido hasta ahora", según ha recordado Esther Esteban, tiene a los padres de la alcaldesa como protagonistas. En la imagen puede verse a Antonia Jaime, embarazada de Milagros, bailando con Rafael Tolón, un carnicero con puesto en el mercado de Toledo que falleció cuando su hija era solo una adolescente.

Rafael Tolón y Antonia Jaime, padres de Milagros Tolón.

"La familia marca no solo el presente, sino el futuro de las personas. A mi padre le diagnostican un cáncer de pulmón y los nueve meses murió con solo 53 años. Fue un golpe duro que le dio la vida a mi familia. Ver tan de cerca la enfermedad y el sufrimiento te hacen madurar muy pronto", ha asegurado la alcaldesa.

Milagros Tolón, siendo una niña, en la boda de un familiar. El padre llevó esta imagen en su cartera hasta el momento de su fallecimiento.

Años más tarde, una joven Milagros se diplomaría primero en Magisterio y después en Geografía e Historia, una carrera que estudió en Madrid gracias a una beca. Se desplazaba cada día desde Toledo a la capital de España ya que, tal y como ha reconocido, el fallecimiento del padre hizo que se desmoronara "toda la situación económica de la familia". Fue entonces cuando, según ha reconocido, le entró el gusanillo de la política, pese a que los escándalos de corrupción acechaban a Felipe González.

"Prométeme por la memoria de tu padre que nunca te vas a dedicar a la política", le dijo su madre. Pero ella le dijo que lo sentía y que había tomado una decisión: en 1989 se afilió al PSOE. "No me he arrepentido por el momento", ha asegurado.

Antes de dedicarse a la vida pública (fue concejala de Empleo y Turismo de Toledo de 2007 a 2011, diputada autonómica entre 2011 y 2015 y es alcaldesa desde 2015) ejerció la docencia durante 15 años como profesora en la Escuela de Adultos de Toledo, ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia, el Polígono, donde sigue residiendo en la actualidad.

Una familia unida

Su marido, Antonio Guijarro, que también fue concejal socialista, es "quien le metió la política en las venas", en palabras de Esther Esteban. El matrimonio tiene dos hijos, Jaime y Jorge, que estudian Economía e Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática, respectivamente. Como muchos otros universitarios que cursan sus carreras fuera de casa, el primogénito aprovecha cada vez que regresa desde Madrid para llevarse un cargamento de tápers con comida casera. Los cuatro siguen viajando juntos cada verano a Cádiz, donde disfrutan de unos días de vacaciones en la playa.

Por cierto, hablando de buen comer, Esther Esteban ha desvelado que los platos preferidos por la alcaldesa de Toledo son el salmón marinado, las alcachofas y la ensalada de bonito. "En verano no cambia el melón por nada, y si es la hora del aperitivo, zumo de tomate", ha añadido la conductora del acto.

Aunque también saca algo de tiempo para cuidarse, con "media hora exacta de elíptica" cada día y con frecuentes caminatas junto a su marido. "Eso sí, antes de salir de casa, ha dejado todo recogido. Está obsesionada con el orden y le relaja pasar el aspirador", se ha desvelado durante la charla.

Preguntada sobre cómo concilia la vida política y familiar, Tolón ha afeado que esta cuestión siempre le sea planteada a las mujeres con responsabilidad, pero no a los hombres. "La clave es tener organizado tu orden de prioridades. Para mí lo más importante de mi vida son mis hijos, pero quiero decirle a todas las mujeres que tengan dudas que es totalmente compatible mantener tu vida personal con tener un puesto de responsabilidad", ha señalado.

Sus gustos musicales

Durante el "Atardecer en Toledo con... Milagros Tolón" ha quedado claro que la política toledana no bebe una gota de alcohol, ni falta que le hace para disfrutar de las fiestas como la que más. "Si están de celebración es la perfecta bailona. No hay música que se le resista, ni baile tampoco", ha asegurado la presidenta ejecutiva de El Español - El Digital CLM, que ha repasado los gustos musicales de la alcaldesa: Joaquín Sabina, Tamara, Cantores de Híspalis e incluso la rompedora Rigoberta Bandini, que ha convertido temas como "Ay, mamá" en verdaderos himnos feministas.

Milagros Tolón encabezando la manifestación del 8-M en Toledo el año 2019.

De hecho, otra de las fotografías del álbum personal de Milagros Tolón que ha merecido un comentario es aquella del año 2019 en la que la alcaldesa toledana, vestida de morado, participó en la gran manifestación del 8-M por el Día Internacional de la Mujer. "Es feminista de las que no ha tenido que presumir de ello, porque lo ejerce día a día", ha asegurado Esther Esteban, que ha recordado que en su primer discurso tras convertirse en alcaldesa dijo lo siguiente: "Dedico este triunfo a las mujeres anónimas, sencillas y valientes, las que no son conocidas, pero son el espejo en el que todas deberíamos mirarnos".

En ese sentido, la figura de su madre, Antonia Jaime, que haciendo gala de su fortaleza tuvo que sacar adelante a la familia cuando se quedó viuda siendo muy joven, ha sido la más influyente para la alcaldesa. Tanto es así que tras las elecciones municipales de 2015, cuando tuvo que negociar con Ganemos para formar gobierno, Antonia se puso en jarras ante Milagros y le quitó de un plumazo todas las dudas: "De ninguna de las maneras vas a tirar la toalla antes de empezar. Vas a ser alcaldesa de Toledo, faltaría más, y si te da miedo aprendes a superarlo". Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix, canta Rigoberta.

Las chicas de blanco

Un grupo de mujeres con distintos perfiles profesionales (una empresaria de la hostelería y otra de la moda, una guardia civil, una peluquera y una lotera, entre otras) son quienes mejor conocen a Milagros Tolón. Son sus amigas, las de Mila, como se le conoce cariñosamente. "Se han convertido para ella en una piña, en su pepito grillo particular, a las que acude para que la jaula de oro del Ayuntamiento y del poder no la despisten nunca de lo que se cuece en la calle", ha dicho Esther Esteban sobre Mariví, Cuca, Raquel, Isabel, Lourdes, Cristina, Mamen o Almudena, muchas de ellas presentes en el acto.

"El primer mandamiento de un político es estar en la calle, con la gente, escuchar a los vecinos, sobre todo a las voces críticas. Y ser humilde en el momento en el que te toca rectificar, porque muchas veces te equivocas de manera no intencionada. Por eso mi experiencia como diputada regional no fue positiva, porque estaba metida en un despacho, no me relacionaba con la gente. La política municipal es de lo más bonito que me ha pasado en la vida", ha reconocido.

Esteban ha bautizado a todas ellas como "Las chicas de blanco", porque han convertido en tradición celebrar juntas cada año la noche de San Juan vestidas de blanco. Aunque la alcaldesa es del Atlético de Madrid.

Milagros Tolón y Rubén Rufo en el 40 Congreso del PSOE, celebrado en octubre de 2021 en Valencia.

Otro de los grandes apoyos para Milagros Tolón es Rubén Rufo, su inseparable jefe de Gabinete en la Alcaldía del Ayuntamiento de Toledo. Tal es la confianza entre ambos que él, tal y como ha recordado Esther Esteban, confirmó en nombre de la alcaldesa que aceptaba formar parte de la Ejecutiva del PSOE con Pedro Sánchez. Ella se encontraba convaleciente, con collarín y continuos mareos, tras haber sufrido un accidente de tráfico; Rufo cogió el toro por los cuernos y decidió, aunque inmediatamente se lo comunicó a la jefa y puso su cargo a disposición por si no estaba de acuerdo con la respuesta afirmativa que había dado al partido. Pero Tolón lo estuvo y no hizo falta cesar a nadie.

"En un principio no quería entrar en el Ejecutiva, porque no quería politizar el cargo de alcaldesa. Luego me di cuenta de estaba equivocada, porque ese puesto me permitió conocer a compañeros con cargos, como ministros, que me han podido ayudar en la gestión de Toledo. Ante todo soy alcaldesa, por encima de las siglas políticas", ha dicho, recordado que durante las intensas nevadas caídas en Toledo durante la borrasca Filomena llamó a los ministros de Fomento y Defensa, José Luis Ábalos y Margarita Robles, respectivamente, para que le echasen una mano. "El Casco Histórico se podía convertir en una ratonera y estaré toda la vida agradecida a los militares de la Unidad Milital de Emergencias (UME) que vinieron en unas horas a picar hielo de las calles".

Católica y practicante

Pese a ser una política progresista, Milagros Tolón no esconde que es una mujer que cree en Dios y es católica practicante. Junto a la fotografía de sus padres bailando, en su despacho del Ayuntamiento de Toledo, con vistas a la Catedral Primada, también ha colocado una foto de su visita al Vaticano, donde fue recibida en mayo de 2021 por el papa Francisco junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Posiblemente las fotografía más íntima de todas las comentadas durante "Atardecer en Toledo con..." es la de Milagros Tolón en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, emocionada después de rezar en el lugar más venerado por los cristianos de todo el mundo. "Estuve con Emiliano (García-Page), nos miramos y nos emocionamos los dos", ha recordado.

Milagros Tolón rezando en Jerusalén.

Milagros Tolón, arrodillada en la Escalera Santa de Roma.

Socialista convencida y amiga de Pedro Sánchez desde antes de que fuese conocido, Tolón no entiende los dictámenes del partido político como dogmas de fe. "Ella es mujer de afectos y lealtades, aunque nunca sumisa, y su primera lealtad es decirle ahora en las vacas flacas a su amigo su opinión sincera, aunque discrepen", ha asegurado Esther Esteban sobre la relación actual que mantienen la alcaldesa de Toledo y el presidente del Gobierno de España. "No me caso con nadie", ha puntualizado la protagonista.

En ese sentido, Tolón ha asegurado que es una firme defensora de la Constitución Española y de la unidad de España. En ese sentido, ha reconocido que le da "mucha envidia" cuando viaja a otros países como Estados Unidos, donde el uso de la bandera nacional está abslutamente normalizado. "Una persona de otra ideología me vio un día con una pulsera de la bandera de España que me había regalado y me dijo que ra una facha, pero yo no tengo complejos. Ojalá puiéramos superar esos traumas del pasado, porque la bandera de España es de todos", ha asegurado.

Con su otro "jefe" en el partido, Emiliano García-Page, la relación es mucho anterior en el tiempo. Se conocen desde jóvenes y el propio presidente de Castilla-La Mancha y líder regional de los socialistas avaló a Milagros Tolón cuando quiso afiliarse al PSOE en la agrupación de Toledo. En 2015, García-Page entregó a Tolón el bastón de mando de la ciudad. Ese año la alcaldesa necesitó el apoyo de Ganemos para formar equipo de gobierno, pero cuatro años más tarde obtuvo el 44 % de los votos, el mejor resultado de un alcalde socialista en la capital regional.

Milagros Tolón recibe el bastón de mando de la ciudad de Toledo de manos de su antecesor en la Alcaldía, Emiliano García-Page.

Tras la conversación con Esther Esteban, durante la que ha dejado varios titulares en clave municipal, Milagros Tolón ha saludado y charlado de forma directa con los más de 200 invitados al acto, que ha estado patrocinado por Aqualia y Providencia Homes, además del Cigarral de las Mercedes, Ibenergi o ANPE Castilla-La Mancha.

Los participantes en la velada han podido degustar algunos de los mejores productos de la tierra, ofrecidos por empresas como el obrador San Telesforo, Cervezas Domus, jamones El Chato, bodegas Garva y quesos García Baquero.

Sigue los temas que te interesan