Cospedal sobre Paco Núñez: "Tiene que ganarse el reconocimiento, que es muy difícil"

Después de algo más de tres años apartada de la primera línea política, María Dolores de Cospedal ha reaparecido este martes en la escena pública concediendo una entrevista a CMM, la radio televisión pública castellano-manchega, con motivo del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Durante el repaso que ha realizado a su etapa como presidenta de la Junta de Comunidades entre 2011 y 2015, la política albaceteña ha defendido su decisión de eliminar el sueldo de los parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha. "Me parecía bueno que los diputados pudieran compatibilizar su cargo con otras actividades profesionales. Desde ese punto de vista se eliminaron los sueldos, pero se mantuvieron unas dietas que les permitían ejercer como diputados. Era una buena medida para profesionales con una farmacia, con una peluquería o con un taller, por ejemplo, pudiesen ser diputados sin dejar su actividad siempre que no tuviese intereses contradictorios", ha asegurado.

La decisión de Paco Núñez

Sin embargo, el sucesor de Cospedal como líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tras el batacazo electoral que en mayo de 2019 dejó sin acomodo institucional a numerosos cargos del partido, pactó al inicio de la actual legislatura con el presidente del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, la recuperación de los salarios de los diputados regionales a cambio de eliminar la limitación que habría impedido al socialista optar a un tercer mandado en las próximas elecciones previstas para la primavera de 2023. A este respecto, Cospedal se ha limitado a comentar: "Yo pensaba de otra manera y luego se consideró que no era acertado. Ahora se piensa así, pero no tengo nada que decir".

Y es que, según ha explicado una lacónica Cospedal, "la mejor manera de comportarse con el que llega después es ser muy respetuoso y dar tu opinión solo cuando te la piden". Una frase con la que ha dado a entender que su sucesor y actual presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, cuyo liderazgo ella misma impulsó en 2018, no consideró oportuno solo unos meses después preguntarle sobre la conveniencia de firmar un pacto que permitirá a García-Page volver a optar tantas veces como quiera a la Presidencia de la Junta de Comunidades.

Presidenta de honor

A la vista de los acontecimientos, parece evidente que la relación entre Cospedal y Núñez se ha ido enfriando con el tiempo. Prueba de ello es que el albaceteño anunció que su antecesora sería reconocida como presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha, algo que finalmente nunca ha ocurrido. "Esas cosas tienen la importancia justa. Yo, cuando mi hijo tenía diez días, acepté ponerme al frente del PP de Castilla-La Mancha por vocación y por responsabilidad, no por los reconocimientos. Si te los dan te los dan, y si no te los dan no pasa nada", ha dicho Cospedal durante una entrevista en la que ha destacado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como una política "valiente" y "decidida".

Sobre Pablo Casado y Paco Núñez, líderes del PP en España y en Castilla-La Mancha, respectivamente, se ha limitado a decir: "Ellos tienen que seguir su propio camino, tomar sus decisiones y ganarse el reconocimiento de la militancia y de los votantes, que es algo muy difícil de hacer". Eso sí, ha puesto en valor que ambos "son jóvenes" y les ha instado a "aprovechar su oportunidad" porque "será bueno no solo para el PP sino para España".

