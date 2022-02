Tres años después de que se produjese su precipitada salida de la primera línea política, acorralada por sus supuestos encargos que le hizo en 2009 al excomisario José Manuel Villarejo cuando comenzaba su etapa como secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha reaparecido públicamente este martes concediendo una entrevista a la televisión pública de Castilla-La Mancha, comunidad autónoma que presidió entre 2011 y 2015. Y lo ha hecho defendiendo que Vox es un partido "tan democrático como cualquier otro" y que "no tiene que pedir perdón por pensar como piensa".

"Si se tiene que gobernar con Vox, pues se gobernará con Vox", ha asegurado Cospedal -que desde su retirada política ejerce como abogada del Estado- con relación a las recurrentes dudas estratégicas que surgen en el PP sobre la conveniencia de incorporar al partido liderado por Santiago Abascal a los distintos ejecutivos cuando los 'populares' no suman mayoría absoluta.

Así, con relación a un posible pacto entre el PP y Vox para gobernar España, ha dicho que "los votantes lo entenderían". "Incluso podría ser más sencillo que el que los militantes del PSOE hayan visto bien un acuerdo con Bildu, ERC o con los comunistas", ha añadido.

"No entiendo que se vea bien gobernar con Podemos o con Bildu y que se demonice a un partido como Vox", ha asegurado también la exministra de Defensa, que ha recordado que en el tablero político nacional incluso tienen cabida formaciones "filoterroristas o separatistas".

Casado y Díaz Ayuso

Sobre los liderazgos de Pablo Casado y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que durante los últimos meses han generado tensiones internas en el Partido Popular, María Dolores de Cospedal ha restado importancia a la situación: "No creo que sean tantas las diferencias, sino que son formas diferentes de vivir la política. No es lo mismo ser el jefe de la oposición nacional que presidenta de una comunidad autónoma. Cuando gobiernas puedes gestionar, mientras que las decisiones desde la oposición no son las mismas ni son tan agradecidas como las que se pueden tomar desde el gobierno".

Así, la ex secretaria general del PP desde 2008 hasta 2018 ha considerado que lo importante es que dicho partido pueda demostrar que "hay otro proyecto político al que hoy gobierna en España".



Durante la entrevista, Cospedal ha definido a la presidenta de la Comunidad de Madrid como una política "valiente" y "decidida a la hora de apostar por lo importante", mientras que de Pablo Casado ha resaltado que es joven y que "tiene que aprovechar su oportunidad porque será bueno no solo para el PP, sino para España".

"Hoy hay liderazgos distintos en mi partido y ellos tienen que seguir su propio camino, tomar sus decisiones y ganarse el reconocimiento de la militancia y de los votantes, que es algo muy difícil de hacer", ha comentado con relación al propio Casado y al actual presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Retirada definitiva

Preguntada sobre su posible vuelta a la política activa, María Dolores de Cospedal ha asegurado que, "aunque nunca se puede decir que de este agua no beberé" y a que sigue "teniendo vocación", sabe que "nunca más" se volverá a dedicar a ella.

"La política hoy es más desconocida para mí. Se hace de otra forma, con otros tiempos. A mí me gusta más la profundidad, la tranquilidad, el debate de las ideas. Ahora hay una excesiva frivolidad y en lo importante, a veces, a la política se le va un poquito la cabeza", ha argumentado.

Por último, Cospedal ha recordado que lleva "casi 3 años y medio" fuera de la vida pública y ejerciendo la actividad jurídica, actualmente como abogada del Estado. "Es bueno y sano que la política sea ejercida por personas que puedan tener una profesión a la que volver. Hay otras maneras de trabajar por tu país desde el ámbito privado", ha finalizado.

