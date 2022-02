Cospedal: "Sufrí mucho, pero dejé a Castilla-La Mancha mejor de lo que me la encontré"

"Creo que la región quedó en una situación mucho mejor de la que yo me encontré. Posiblemente me vayan a criticar por decir esto, y yo siempre he recibido muchas críticas, pero los datos están ahí". Es una de las frases que María Dolores de Cospedal, presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, ha pronunciado durante una entrevista en directo concedida a CMM, la radiotelevisión pública regional, con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.

Cospedal, retirada de la primera línea política desde hace algo más de tres años, ejerce ahora como abogada del Estado y ha echado la vista atrás para analizar su etapa al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un mandato que considera que estuvo "absolutamente condicionado por el contexto económico", recordando que a su llegada al Palacio de Fuensalida -sede de la Presidencia- en junio de 2015, se encontró "una deuda de 12.000 millones de euros, 800.000 facturas sin pagar y un déficit del 6,5 %, que de haber seguido por ese camino habría llegado al 12 % al finalizar el año".

"Se ha hablado mucho de los recortes. Claro. Pero no es que se recortara para ponerlo en una huchita; es que no teníamos dinero para pagar la deuda y el único plan era salvaguardar los servicios públicos. Eso es muy duro y nada atractivo políticamente, pero teníamos que decir la verdad", ha añadido la que también fuera secretaria general del PP desde 2008 hasta 2018 y ministra de Defensa en el ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Sufrí mucho"

En ese sentido, Cospedal ha recordado que el Gobierno de España, ya en la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, había prohibido a Castilla-La Mancha emitir deuda debido a la comprometida situación financiera de la comunidad autónoma, con una deuda de "5.000 millones de euros a los autónomos y PYMES y de 7.000 millones a los bancos". Así, ha reconocido: "Sufrí mucho. Éramos la región más endeudada y no teníamos la posibilidad de pedir crédito. Teníamos que arreglar muchos destrozos y no sabía cómo hacerlo porque no teníamos dinero. Tuve que tomar muchas decisiones que no eran agradables. Cuando vas a las ciudades y a los pueblos todo el mundo te pide, todo el mundo te pide que hagas, y no puedes decirles que sí porque sabes que no hay dinero".

"La sensación de no poder hacer era constante. Fue una situación muy complicada que sobrevoló durante toda la legislatura", ha añadido Cospedal ante las preguntas de los periodistas Ana Isabel Albares y Óscar Castellanos en el plató de la televisión pública castellano-manchega. Pese a que espinoso contexto económico obligó a recortar el presupuesto regional en 1.800 millones de euros en 2016 y a pedir "un esfuerzo" a los funcionarios, la expresidenta de la Junta de Comunidades ha señalado que la sociedad castellano-manchega demostró que "en las épocas muy duras sabe lo que hay que hacer, apretarse el cinturón para salvaguardar lo importante".

"Hubiera seguido bajando impuestos"

Sin embargo, tras solo cuatro años de mantato, María Dolores de Cospedal, pese a ser la más votada en las elecciones autonómicas de mayo de 2015, perdió la mayoría absoluta y cedió el poder a Emiliano García-Page gracias al pacto del socialista con Podemos. ¿Y qué habría hecho de haber repetido como presidenta? "Rebajamos el tramo autonómico del IRPF más que ninguna otra comunidad autónoma, pero hubiera seguido rebajando impuestos. Hubiera eliminado esa especie de diferencia que hay con otras comunidades limítrofes que les pueden convertir en más atractivas para vivir o para montar un negocio".

Sobre los grandes logros de su etapa al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Cospedal ha recordado que "se creó empleo", que se puso en marcha un programa educativo que "permitió bajar un 9 % el fracaso escolar" y que el Memorándum del Tajo "duplicó la cantidad de agua garantizada en los pantanos de cabecera", lo que ha definido como un "hito histórico".

Preguntada sobre las sentencias judiciales que han obligado a aumentar el caudal ecológico del río Tajo al considerar insuficiente el reflejado en dicho Memorándum, Cospedal ha defendido que, aunque hoy "tendría que mirar" si firmaría el texto tal cual, el documento fue muy positivo al haber sido firmado por "muchas comunidades autónomas" con las intención de que el agua "no fuese un tema de disputa cada vez que llega un momento electoral". "Los ríos son de todos los españoles. Solo faltaría que el agua que sobra, que es excedentaria, no se pudiera compartir. Hasta ahí podíamos llegar", ha finalizado.

