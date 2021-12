El Gobierno de Castilla-La Mancha ha suscrito un nuevo gran acuerdo con CCOO, UGT y la patronal regional, con horizonte temporal hasta 2024 y una dotación presupuestaria de 8.800 millones de euros que se articularán a lo largo de ocho ejes de actuación bajo el nombre de 'Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo', una nueva estrategia, la tercera de este tipo desde que Emiliano García-Page es presidente, que contempla la creación de 100.000 nuevos empleos gracias a 733 medidas concretas.

Tal y como ha desgranado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante este acto, serán ocho los grandes mimbres de este planteamiento, comenzado por el de Modernización del sistema productivo, que plantea 119 medidas concretas.

El eje de Empleo y mejora de capital humano llega con 87 medidas; Economía del conocimiento 48 más; y Cohesión y Desarrollo Territorial Integrador un total de 77 planteamientos.

El quinto eje, Desarrollo Sostenible, presenta 73 propuestas concretas y presupuestadas; Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 29 más; hasta 90 se incardinan en el apartado de Sociedad del Bienestar; y especial protagonismo tiene el área de Retos demográficos y despoblación, que aglutina 210 premisas.

La consejera Patricia Franco durante su intervención.

Todos estos acuerdos a cuatro bandas han sido posibles a lo largo de 43 reuniones técnicas, donde se llegaron a revisar 1.610 medidas, de forma que más del 45 % de las medidas planteadas han logrado encontrar puntos en común.

"Es un pacto más ambicioso que el anterior, con más ejes, duplicando las medidas y con 276 entidades participantes", ha celebrado Franco, quien también ha tenido palabras para el alto nivel de actividad previa a la firma del documento entre todos los participantes.

Agradecimiento a los agentes sociales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arrancado su intervención en este acto para felicitar a los interlocutores por su trabajo por este acuerdo.

Ha reparado en que ya hace seis años se puso en marcha el primer gran acuerdo de este tipo desde que asumió el Gobierno de la región, en aquella ocasión con más de 3.000 millones de euros, pero solo con fondos propios.

Ahora, además de las arcas regionales, los fondos europeos tendrán protagonismo en esta estrategia, si bien en todo caso no se aparta "ni una coma" de los mismos planteamientos defendidos en 2015.

Emiliano García-Page ha estampado su firma.

De aquellos pactos se ha conseguido, según ha dicho, bajar un 31 % el paro y estar "nueve puntos mejor que en el conjunto de España", algo que produce "un orgullo tremendo".

La estrategia de 2015 planteaba "100.000 puestos de trabajo" que acabaron por crearse, y según su cálculo, el 80 % se debió expresamente a los pactos sucritos con los agentes sociales.

Entre las primeras medidas que saldrán del nuevo texto, ha avanzado la próxima inversión de 31 millones de euros para que empresas, entidades o particulares puedan adentrarse en el autoconsumo energético.

Mensaje de optimismo

"Es un documento que quiere lanzar un mensaje optimista, en positivo, porque todo va a ir bien. Una buena parte sustancial de lo que pase en Castilla-La Mancha de aquí en adelante tendrá que ver con este compromiso", ha abundado.

Un acuerdo que aboga por la "serenidad" en la región, ya que compromete que "la sanidad va a seguir creciendo y se seguirá apostando por más generación de riqueza y que ésta, además, se comparta".

Nicolás: "Trasciende lo económico"

El presidente de la patronal castellanomanchega, Ángel Nicolás, ha recordado las "peores circunstancias vividas" en la pandemia, momento complicado donde con esfuerzo se puso en marcha el Plan de medidas Extraordinarias, también "de forma consensuada" y para paliar los efectos "devastadores".

Ese plan consiguió, ha defendido, una línea de ayudas por valor de 140 millones de euros para ayudar a las empresas a salir adelante.

Ahora, agentes sociales "se vuelven a reunir" para que se logre recuperar los "niveles prepandemia" e "incrementar la competitividad", partiendo de la premisa de que "empresarios y autónomos son los generadores de riqueza".

Este pacto para reactivar la economía es un acuerdo "que trasciende lo económico" con el objetivo de "afrontar los retos que el conjunto de la sociedad tiene ante sí", como la despoblación, pero sin olvidar "la competitividad de las empresas, que pasa por el apoyo en áreas como la digitalización, comercialización o I+D+i".

Un texto del que ha celebrado además que no plantee una mayor fiscalidad para el sector empresarial; a lo que ha sumado las medidas dirigidas al capital humano, "factor clave" para las sociedades. "Todos estos elementos nos hacen apostar por este pacto, que es un compromiso de todos, de los agentes sociales".

De la Rosa: "Una guía de libertad"

El secretario general de CCOO, Paco de la Rosa, ha sido el primero en hablar en el acto para tachar el documento de "guía de libertad y de verdad" con ocho ejes, "ocho caminos para Castilla-La Mancha" que facilitan a los ciudadanos "ser libres para emprender, formar una empresa, elegir un trabajo y no tener un salario miserable o libres para vivir en una zona urbana o rural".

Gracias a 8.800 millones de euros podrán tener "el derecho a tener una sanidad privada o el derecho a ser libres y tener una sanidad pública".

"Nosotros queremos llevarnos bien para que esto funcione, y aplaudir al Gobierno una vez más el ejercicio que ha hecho de pacto, y en ese tiene mucho que ver Emiliano García-Page", ha dicho el líder sindicalista.

Ahora, ha pedido gastar ese presupuesto con horizonte a cuatro años para que los castellanomanchegos "sean libres de verdad", y no como en Madrid, ya que Isabel Díaz Ayuso "podría aprender alguna lección de Castilla-La Mancha".

Mientras, CCOO "va a seguir empeñado en gastar todo el dinero en que haya recuperación económica para las empresas y una línea que atraviese esos ejes que se llame empleo de calidad".

"Todo esto que hacemos lo hacemos para intentar ser felices. Para mí, creo que vivir es intentar ser feliz con los nuestros. Creo que este documento va a hacer que mucha gente pueda aspirar a ser feliz", ha rematado.

Monforte: "Vital para la recuperación"

El secretario general de UGT Luis Manuel Monforte, ha resaltado por su parte la importancia de este pacto, "vital" para la recuperación y fruto de una suma de fuerzas y del diálogo social.

Durante su comparecencia, Monforte ha puesto de manifiesto que queda mucho trabajo por delante, un camino en el que "no habrá reactivación si no se sale todos juntos de la crisis y si no se enfoca de manera justa y equilibrada".

Por este motivo, seguirá exigiendo "empleos dignos y de calidad y que se tengan en cuenta a los colectivos vulnerables".

"Tiene ante sí oportunidades de desarrollo que vienen de la mano del sector logístico, de su ubicación estratégica, de la atracción de nuevas inversiones empresariales, de las energías renovables y de la apuesta decidida que en esta comunidad autónoma se está haciendo por el desarrollo rural y por reactivar las zonas rurales", ha abundado.

Este acuerdo tiene como horizonte "la prosperidad económica de la comunidad desde un punto de vista inclusivo, equitativo, igualitario, solidario, protector", ha considerado.

