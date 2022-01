El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo reclamará en los presupuestos de 2022 un millón de euros para reponer y plantar 10.000 árboles en viales y espacios públicos en todos los barrios con el fin de que "no haya un alcorque sin árbol en Toledo".

El objetivo, adelanta la concejal Araceli de la Calle, es "mejorar la infraestructura verde de Toledo, maltratada durante años y muy perjudicada por los fenómenos meteorológicos de 2021". Con este montante, que correría a cargo del crédito que el Ayuntamiento solicitará el próximo año, se pretende dar respuesta a una demanda vecinal y a una necesidad apremiante.

"Toledo necesita una masa arbórea de calidad, más sombras y más confort térmico en calles y espacios públicos", señala la edil naranja, quien lamenta "la falta de compromiso y coherencia de PSOE en este ámbito". "El gobierno local anunció un Plan de Arbolado en 2022, pero comprobamos que en su proyecto de presupuestos no hay partida alguna para él", ha criticado en nota de prensa.

Para Cs se trata de un compromiso "innegociable", más ahora tras los daños provocados por Filomena y la DANA. A esta enmienda, se sumarían otras propuestas: 20.000 euros para el Inventario de Arbolado y Catalogo de Ejemplares Singulares e Históricos y otros 5.000 para proceder a la retirada de cableado eléctrico de troncos y ramas de árboles.

