Las 10 contundentes frases con las que Page ha señalado a Sánchez al arrancar el curso político

Fiel a su condición de barón díscolo del sanchismo, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abierto este lunes el nuevo curso político concediendo sendas entrevistas a nivel nacional a Onda Cero y la Cadena Cope en las que ha dejado bien sentados sus principios políticos en torno a la negociación del PSOE de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont y los independentistas de cara a la nueva investidura del actual presidente del Gobierno en funciones.

Page no ha ocultado su malestar por la posibilidad de una amnistía inmoral que rompería el principio de igualdad de los españoles ante la ley y que, por tanto, vulnera y va contra la Constitución española. El líder castellano-manchego ha dejado, en este sentido, un total de diez contundentes frases con las que habla alto y claro y, una vez más, señala a Sánchez. Estas son:

- Pactar la amnistía con el independentismo "no tiene base moral" y rompe el principio de igualdad de los españoles.

- La amnistía a Puigdemont y los encausados del independentismo "choca con la Constitución".

- La amnistía sería, en realidad, una "autoamnistía" puesto que "serían necesarios los propios votos de los independentistas para aprobarla".

- "Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Eso es ser juez y parte, que cualquier delito con un voto más en el Congreso se pueda amnistiar".

- "Al PSOE en el que yo me he criado no le cabe en la cabeza la ruptura del país".

- "La autodeterminación es simple y llanamente un imposible y cuanto antes se le deje (a Puigdemont) claro, mucho mejor".

- "Desconozco la posición del Ejecutivo central y del PSOE en este asunto, si bien en la anterior legislatura esa posición era que la amnistía no era posible"

- A Carles Puigdemont sólo le quedan delitos de malversación por los que responder si regresa a España, con lo cual no sería "serio" analizar si hay que amnistiarle o no.

- “Contra un escenario de ruptura, el Partido Socialista y su secretario general tienen que ser máximos garantes del concepto constitucional”.

- "A Puigdemont le diría que lo que tiene que hacer es responder ante la misma ley que le hizo presidente”.

