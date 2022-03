Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la primera mesa redonda de la segunda jornada del Foro Económico Español 'Castilla-La Mancha: logros y desafíos'.

Algunos siguen sin entender que los transportistas que están en huelga desde hace días no son gente de extrema derecha ni militantes del PP o Vox que quieren hacerle la puñeta al Gobierno y a la humanidad entera. Y tampoco quieren entender que se trata de gente trabajadora, emprendedora, con familia y con muchos agobios para llegar a fin de mes en una situación de crisis económica como la que padecemos.

Un exdirigente de Podemos en Toledo y persona muy activa en redes sociales, donde en ocasiones se dedica a repartir insultos a propios y extraños, ha querido pasarse de listo atacando a la consejera de Igualdad y Portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández, que en respuesta le ha dado un repaso en toda regla.

Lo hemos contado este fin de semana en EL DIGITAL CLM, pero queremos subrayarlo por la repercusión del rifirrafe entre la consejera y el mencionado exdirigente de Podemos, Pedro Labrado. Y también porque Blanca Fernández ha demostrado su entereza y valentía al defender una causa que a cierta izquierda le repele.

Todo ocurrió a raíz de que Blanca Fernández recordara el jueves en rueda de prensa que se están organizando convoyes escoltados para garantizar el suministro de alimentación animal y para pedir a los transportistas en huelga que no impidan trabajar a los compañeros que se encargan de surtir de comida al ganado: "Sabemos que ustedes no quieren arruinar a los ganaderos de nuestra región. Por favor, déjenles pasar. Por favor, colaboren para que los animales no tengan que sufrir las consecuencias y que, sobre todo, las explotaciones ganaderas, la gente más humilde de nuestra tierra, no pierda todo lo que tiene".

Sus palabras fueron interpretadas como "idioteces" por Pedro Labrado, economista, ateo y republicano", tal como se autocalifica en Twitter, y que en septiembre dimitió como líder municipal de Podemos en Toledo en mitad de una guerra interna con acusaciones de presunto acoso a compañeras incluidas. "¿La gente más humilde de nuestra tierra son los empresarios del sector de la ganadería? ¡Han perdido el norte! Le ha faltado llorar para inspirar pena por ellos", escribió el expolítico, aparte de otras lidezas similares.

La consejera no tardó en salir al paso con un hilo en Twitter perfectamente hilvanado, sin contaemplaciones contra Labrado y exponiendo su propia experiencia familiar y profesional para rematar dialécticamente a su rival: "Soy hija de un camionero que trabajó todos los días de su vida recogiendo leche en explotaciones ganaderas. Trabajaba tantos días y tantas horas como ellos: 7 días a la semana 365 días al año. No me olvido de dónde vengo".

Y es que en las redes no puede valer todo, y menos aún algunas de las cosas que publican gentes como Labrado, al que la consejera socialista invitaba a visitar en Porzuna, su pueblo natal y del que ha sido alcaldesa muchos años, "unas cuantas majadas": "A ver qué le parece, a ver si ese ritmo de trabajo [el de los agricultores] lo aguanta usted para que cómodamente desde el sillón de su casa, calentito y con el móvil en la mano, sea consciente de que no todo el mundo tiene su suerte (o la mía). Yo soy muy consciente".

Pues eso.

