Mercadona abre su primera 'Tienda 9' en Castilla-La Mancha: obrador y zona de sillas para descansar

La famosa cadena de supermercados de Juan Roig, Mercadona, ha abierto su primera 'Tienda 9' en Castilla-La Mancha. Este nuevo modelo ofrece un mayor espacio para los productos frescos y una optimización del acto de compra.

El local seleccionado ha sido el ubicado en la calle Capitán Arenas de la ciudad de Guadalajara que pasará a disponer de una superficie de sala de ventas de 1.596 metros cuadrados tras una inversión de 2,9 millones de euros.

Este "nuevo Mercadona" en Guadalajara incluye una zona de descanso para los clientes con 18 sillas y su horario de apertura será de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas.

Fachada exterior del Mercadona en la calle Capitán Arenas. Mercadona

Con este cambio, los clientes verán beneficiada su experiencia, ya que la organización del surtido es más intuitiva. La 'Tienda 9' reduce los desplazamientos a la hora de reponer y mejora la coordinación del equipo, una buena noticia para los 45 empleados en plantilla.

Una de las nuevas zonas será el obrador central donde se centralizará los procesos de corte, cocción y envasado de productos frescos. En cuanto a innovación técnica, las neveras incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío, mejorando así la eficiencia energética del supermercado.

Zona de platos listos para comer del nuevo Mercadona en Guadalajara. Mercadona

Mercadona implementará esta nueva 'Tienda 9' en sus miles de locales repartidos en toda España y parte de Portugal entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros. En Castilla-La Mancha, la cadena cuenta con 72 supermercados y más de 3.850 empleados.