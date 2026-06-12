Escala la tensión en el centro logístico que L'Oréal tiene en Guadalajara: 500 trabajadores llamados a la huelga este lunes

Alrededor de 500 trabajadores del centro logístico que L'Oréal posee en Quer (Guadalajara) y gestiona DHL, están llamados a una huelga parcial el próximo lunes, 15 de julio, para protestar por las condiciones en las que la empresa logística está llevando a cabo las recolocaciones una vez que la marca de cosméticos decidió cesar su relación.

Así lo han explicado esta mañana en rueda de prensa el secretario de Carreteras, Urbano y Logística de FeSMC UGT CLM, Alfredo Ávila y el presidente del comité de empresa del centro, Marco Antonio Sánchez, quienes han denunciado la estrategia de "acoso y derribo" que a su juicio está llevando DHL en el proceso de reubicación de la plantilla del centro, formada por 244 trabajadores de la logística y otros 250 empleados de ETT y subcontratas.

“Lamentablemente, prácticas como esta es algo a lo que nos estamos acostumbrando en el sector logístico, y es que cuando el cliente o el operador logístico lo consideran deciden localizar la actividad, bien por el tema de salarios o por costes a otros lugares. Dando portazo a operaciones como la de L'Oréal que lleva más de 16 años en la provincia de Guadalajara y que finalmente se ha trasladado a otro lugar. Y el problema se queda aquí, en la provincia, que en este caso afecta a unas 500 familias", ha señalado Ávila.

El responsable sindical ha lamentado que a trabajadores con una antigüedad media que rebasa los 15 años les estén "imponiendo" jornadas de lunes a domingo, turnos rotativos, la eliminación del complemento de Incapacidad Temporal, la pérdida considerable de poder adquisitivo en sus salarios e incluso la degradación profesional, "obligando incluso al personal administrativo a cambiar su categoría a la de mozo si desean continuar en la compañía".

A esto ha agregado que DHL también está "realizando falsos despidos disciplinarios con ofertas de recolocación a otros centros logísticos del grupo en condiciones muy perjudiciales. Todo, bajo amenazas y coacciones”.

Ante lo que ha catalogado de "situación extrema", el comité ha tomado la decisión de llevar a cabo medidas de presión que consisten en esta huelga parcial que recoge paros de cuatro a seis de la mañana, y de doce a cuatro de la tarde.

Incumplimiento del acuerdo

Además, el responsable de UGT ha denunciado que DHL no está cumpliendo con el acuerdo que alcanzaron en el Jurado Arbitral para recolocar de manera progresiva a todos los trabajadores que tienen contrato indefinido.

"A pesar de haber llegado a un acuerdo en el Jurado Arbitral para reubicar de manera progresiva a todas las personas indefinidas del centro, sólo han ofrecido poco más del 50 % de puestos de la plantilla, con 140 recolocaciones repartidas en la zona centro. En unas condiciones muy inferiores a las que tenían en Quer y dejando a más de 100 personas trabajadoras con un futuro incierto. Sin embargo, está ocultando que existen vacantes más que suficientes en la provincia de Guadalajara: 159 puestos en el centro logístico de DHL en Makro, 70 en el de Pepco y 70 en el de Primark, puestos todos ellos ocupados actualmente por personal de ETT", han lamentado.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Marco Antonio Sánchez, ha explicado que las propuestas de la empresa han sido rechazadas por la plantilla con rotundidad en dos ocasiones y por votación. Y ha vuelto a exigir que en virtud del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, se les facilite el acuerdo de salida firmado con el cliente, el cual se les está negando. Además, ha denunciado la actitud de la empresa que sigue sin querer sentarse a negociar, y ha expresado la preocupación de la plantilla ya que la situación va a empeorar con la próxima marcha de otra subdivisión.

“En la última reunión mantenida ayer, DHL sigue sin querer comprometerse a reubicar al 100% de la plantilla, continúan marcando como línea roja el mantenimiento de las condiciones laborales y lo que es peor, no quieren hablar de indemnizaciones y tampoco tienen intención de que nos reunamos próximamente. El problema es que la subdivisión más grande que es “Público” también se va a marchar el próximo octubre, así que imaginaros la preocupación que tiene la plantilla”, ha explicado.

Por último, desde FeSMC UGT también han denunciado que la empresa está contratando personal de ETT para sustituir al personal de empresa vulnerando el derecho a huelga.