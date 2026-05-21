Valquer revoluciona la fotoprotección con una patente internacional única de sérum solar invisible SPF50+

Desde Valquer Laboratorios, seguimos avanzando en nuestro compromiso con la innovación cosmética y la investigación aplicada. Hoy damos un paso importante con la obtención de la patente de invención P202430461, que protege nuestra nueva tecnología de fotoprotección solar invisible: una formulación revolucionaria capaz de ofrecer una protección solar de muy alta eficacia, SPF 50+, sin dejar rastro blanco sobre la piel.

La patente, presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) bajo el título “Protector Solar Transparente”, representa el resultado de nuestro trabajo en I+D+i para responder a una necesidad real del consumidor: disponer de una protección solar eficaz, segura, cómoda y completamente invisible.

Durante años, los protectores solares tradicionales han generado un efecto blanqueante sobre la piel que muchos usuarios perciben como incómodo o poco estético, especialmente en el uso diario y urbano. En Valquer hemos querido cambiar esta experiencia mediante una tecnología propia que elimina completamente ese efecto visual.

Nuestra innovación se basa en una formulación anhidra, sin agua ni emulsionante, desarrollada a partir de una combinación exclusiva de aceites y filtros UV estabilizados. Gracias a ello, conseguimos una textura ultraligera y una película totalmente transparente e imperceptible sobre la piel.

El resultado es un sérum solar invisible pensado para el uso diario, con SPF 50+, dermatológicamente testado, adaptable a cualquier entorno y diseñado para favorecer la adherencia real a la protección solar.

Tecnología propia

La patente protege una combinación técnica específica de ingredientes cosméticos que permite mantener una elevada protección solar evitando la cristalización de los filtros y garantizando transparencia total.

Nuestra formulación incorpora cinco filtros solares químicos avanzados junto a una combinación exclusiva de Dibutyl Adipate, Isododecane y Dimethicone/Bis-Isobutyl PPG-20 Crosspolymer en proporciones cuidadosamente equilibradas. Además, el desarrollo incorpora vitaminas y activos antienvejecimiento para ofrecer un cuidado integral de la piel.

Laboratorios Valquer.

Esta tecnología ha sido desarrollada íntegramente por nuestro equipo y cuenta con titularidad exclusiva de Valquer Laboratorios. Asimismo, hemos reforzado su protección mediante registro internacional PCT, consolidando nuestra estrategia de crecimiento y diferenciación tecnológica en mercados globales.

Para nosotros, esta patente representa mucho más que un avance técnico: simboliza nuestra apuesta continua por crear soluciones cosméticas eficaces, diferenciales y alineadas con las nuevas necesidades del consumidor.