La Cámara de Comercio de Toledo reivindica el empleo sénior: "El talento no tiene fecha de caducidad"

La presidenta de la Cámara de Comercio, María de los Ángeles Martínez, durante su intervención.

La Cámara de Comercio de Toledo ha reivindicado este martes el valor de la experiencia profesional durante la celebración del encuentro 45+ "El poder de reinventarse", una jornada centrada en el empleo sénior que ha reunido a cerca de 300 demandantes de empleo y a 40 empresas en el Vivero de Empresas de la institución.

El evento, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se ha desarrollado en colaboración con 65YMÁS y ha contado también con la participación de Google.

Durante la inauguración, la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez Hurtado, ha defendido que "el talento no tiene fecha de caducidad y la experiencia sigue siendo un valor diferencial que merece ser reconocido y aceptado".

Autoridades participantes en la jornada.

Por su parte, el consejero delegado de 65YMÁS, Francisco Valle, ha asegurado que "nuestra responsabilidad es que estemos mucho mejor dentro de 50 años que ahora y eso solo es posible con equipos de todas las franjas de edad".

En la misma línea, la diputada delegada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos del Valle, ha afirmado que "podemos construir una sociedad mejor si unimos las sinergias de todas las instituciones y unimos todas las edades".

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nuria Berta Chust, ha destacado que "hablamos de talento senior, hablamos de personas que todavía tenemos muchísimo por aportar, muchísimo por sumar y que además llevamos la mochila de la experiencia".

Mientras, el director provincial del SEPE, Miguel Ángel Iniesta Molina, ha recordado que las personas mayores de 45 años representan cerca del 46 % de la población de la provincia de Toledo, pero apenas alcanzan el 28 % de los contratos.

Además, ha trasladado un mensaje de ánimo a los asistentes asegurando que "nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para formarse, nunca es tarde para reinventarse".

La experiencia de Camino Villa

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la intervención de la influencer sénior Camino Villa, que ha compartido su experiencia personal de cambio profesional y reinvención. Durante su participación, ha afirmado que "si te quedas en casa estás privándole al mundo de tu talento y de tu experiencia".

La jornada también ha incluido el testimonio de Lydia Pérez, responsable de Karisma Eventos y Protocolo, que ha relatado su caso de éxito profesional. Según ha explicado, ante las dificultades siempre intenta encontrar una enseñanza positiva y se pregunta "qué vienes a enseñarme y dónde está el aprendizaje de aquí".

Formación en IA

Los asistentes han participado además en una masterclass sobre inteligencia artificial impartida por Luis Collado, responsable de Google News España, que ha ofrecido un taller práctico dirigido a mayores de 45 años.

Como novedad, el encuentro ha incorporado los denominados "Multicines del Empleo", espacios con proyecciones continuas sobre LinkedIn, inteligencia artificial y refuerzo de la autoconfianza.

De forma paralela, se ha habilitado una zona de contacto directo entre empresas y profesionales para cubrir vacantes en sectores como administración, hostelería, logística, sanidad y mantenimiento.

La jornada ha concluido con la entrega del Sello Empresa Comprometida con el Talento Sénior a distintas compañías de la región.

El encuentro forma parte del programa "Talento 45+" de la Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, una iniciativa que ofrece orientación, intermediación laboral y formación para personas de entre 45 y 60 años en situación de desempleo o inactividad laboral con el objetivo de mejorar su empleabilidad y poner en valor el talento sénior.