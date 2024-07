El grupo social ONCE crea 274 empleos en 2023 en Castilla-La Mancha y supera ya los 3.000 trabajadores

Presentación del Informe de Valor Compartido Grupo Social ONCE 2023.

El Grupo Social ONCE ha creado 274 empleos nuevos en Castilla-La Mancha en 2023, llegando hasta los 3.028, de los 71.982 trabajadores de este grupo en el conjunto del país.

El delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, y el presidente del Consejo Territorial, José Martínez Martínez, han presentado este jueves en rueda de prensa el Informe de Valor Compartido Grupo Social ONCE 2023, y han destacado que ONCE destina todos sus ingresos a su "bien más preciado", que es "más y más acción social; más y más formación; más y más educación; más y más empleo".

De este modo, ha resaltado los datos de empleo, con más de 3.000 trabajadores, de los cuales 665 son vendedores del cupón, al tiempo que ha destinado 3,5 millones en la región a programas de inclusión de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

También ha indicado que, en el capítulo de prestaciones a personas ciegas o con discapacidad visual, se facilita cobertura para 70.997 afiliados a la ONCE en todo el país, de los que 2.848 viven en Castilla-La Mancha, con especial atención a 3.390 personas con sordoceguera y 7.187 estudiantes (105 personas con sodoceguera y 297 estudiantes en Castilla-La Mancha).

Además, en 2023, se incorporaron a la ONCE un total de 3.377 personas que, tras perder la visión, se acercaron para recibir unos servicios específicos acordes a la realidad de cada uno. De ellos, 92 llegaron a la ONCE de Castilla-La Mancha.