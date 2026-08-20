UPA alerta de la subida de los costes de producción: "Peligran las explotaciones familiares de Castilla-La Mancha"

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha pedido medidas ante la subida de los costes de producción, alertando de que las explotaciones familiares de la región se encuentran en "peligro de extinción".

La organización agraria ha denunciado la especulación, la subida de los costes de producción y el incumplimiento constante de la Ley de la Cadena Alimentaria, solicitando medidas de control y la prórroga de las ayudas al gasoil.

"Muchas de las explotaciones tienen fecha de caducidad debido al incremento de los costes de producción y a la carencia de precios en todos los cultivos y sectores", ha afirmado.

Según UPA, con las campañas de vendimia y almendra iniciadas, la maquinaria está a pleno rendimiento, "pero a qué precio".

Y a ello ha sumado la situación de la ganadería ante la falta de pastos provocada por los incendios y la sequía, lo que obliga a hacer un desembolso extra en alimentos.

"El barril de Brent ha pasado de 126 a 91 dólares, pero el precio del gasoil apenas ha bajado de 1,87 euros a 1,85. El gasóleo agrícola está a 1,45 euros en las gasolineras y a 1,38 euros en las cooperativas, una burrada. Y el aceite hidráulico ha pasado en dos meses de 5,8 a 12 euros, lo que supone una subida increíble e insoportable", ha criticado.

Por ello, ha pedido al Gobierno que prorrogue las ayudas al gasoil y ha reclamado "un esfuerzo extra" para no depender de "la especulación de las grandes industrias o los tejemanejes políticos de grandes potencias económicas mundiales".