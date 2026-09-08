Venden dos casas de 150 m2 "totalmente amuebladas" por menos de 300.000 euros: construidas en 2007

La crisis de la vivienda en los grandes núcleos urbanos ha convertido a la España rural en la principal alternativa para quienes buscan convertirse en propietarios o invertir en un inmueble sin asfixiarse financieramente.

El sur de la provincia de Albacete guarda una singular oportunidad inmobiliaria. El portal especializado Aldeas Abandonadas ha puesto en venta un conjunto rural formado por dos casas independientes por un precio total de 299.758 euros.

Ambas propiedades fueron construidas en el año 2007 con materiales de altas calidades y cuidados acabados. "Se encuentran en perfecto estado debido al poco uso que se les ha dado. Están casi a estrenar", señalan.

El precio incluye las dos casas y la parcela de enfrente. Aldeas Abandonadas

Las edificaciones están situadas una al lado de la otra y disponen de una superficie de 150 metros cuadrados construidos cada una, repartidos en dos plantas. Aunque son prácticamente simétricas, "una de ellas tiene un patio de luces por lo que cambia ligeramente la distribución".

En cuanto al espacio interior, cada vivienda dispone de cocina totalmente amueblada, chimenea y calefacción por radiadores eléctricos y tres dormitorios dobles, todos equipados con baño privado. La planta baja resulta de fácil acceso, ya que dispone de "un baño con ducha de obra accesible" para personas con movilidad reducida.

Una de las cocinas de las viviendas. Aldeas Abandonadas

No requieren ningún tipo de reforma considerable ni equipamiento inicial, puesto que "se venderían totalmente amuebladas, para entrar directamente a vivir", apuntan desde el portal. La compra incluye "un terreno de 300 metros cuadrados justo enfrente de ellas, ya que el plan inicial era destinar ese terreno a jardín con piscina".

En materia de accesibilidad exterior, faltaría culminar las entradas a los inmuebles. Actualmente cuenta con unos escalones provisionales a la espera de que el ayuntamiento complete las obras proyectadas para subir el nivel de la calle.

La sala-comedor de una de las casas. Aldeas Abandonadas

El complejo se posiciona como una opción muy versátil en el mercado de Castilla-La Mancha. "Ideal para uso propio o negocio con encanto", concluyen.