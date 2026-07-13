Así es la casa señorial del siglo XVII que se vende en Ciudad Real por 6 millones: fue hospital de la Orden de Calatrava

No todo el mundo que decide comprar un inmueble busca un piso o una casa en venta. Hay algunos que, por su situación económica, buscan invertir en inmobiliario de lujo. Una opción a tener en cuenta para estos compradores es la casa señorial de Ciudad Real que la web Rústicas Singulares tiene en venta por seis millones de euros.

Construido en el siglo XVII, se trata de un inmueble de 2.800 metros cuadrados con un estilo de palacio neoclásico, ubicado en el casco histórico de Alcázar de San Juan. Según indican sus actuales propietarios, fue propiedad de la familia Mendoza, mecenas del Renacimiento español, y ha sido convento y hospital de la Orden Militar y Religiosa de Calatrava.

La vivienda mantiene la planta original y se desarrolla en torno a un gran patio renacentista porticado al que se accede desde el zaguán de entrada, como el característico 'atrium' mediterráneo, rodeado de galerías sostenidas por columnas que dan acceso a las dependencias de la planta baja y a la escalera de subida a la planta superior.

Casa señorial en venta en Ciudad Real. Rústicas Singulares

Casa señorial en venta en Ciudad Real. Rústicas Singulares

Esta planta cuenta con una sala de cine, un espacio para bar y una singular piscina climatizada, además de un dormitorio, baño, aseo y cocina.

Las estancias de la planta superior se disponen en torno al corredor que se abre al patio e incluye cuatro dormitorios con baño, comedor, dos salones con chimenea, comedor con despensa y sala de plancha.

Casa señorial en venta en Ciudad Real. Rústicas Singulares

Casa señorial en venta en Ciudad Real. Rústicas Singulares

En la original zona de corrales y dependencias para labores del campo se abre un gran patio central con suelo de piedra y un porche artesonado de madera sustentado por columnas de piedra, al que se accede desde la vivienda principal y desde el garaje.

En las antiguas cuadras y pajar se ubica un gran salón social con zona de cocina y barra con electrodomésticos industriales, una sala en la que destaca un horno de leña tradicional, y una antigua cocina con chimenea. En el antiguo pajar se ubican otros dos grandes salones.