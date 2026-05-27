Castilla-La Mancha, "destino premium" para las empresas extranjeras: "Dos de cada tres tienen planes de reinversión"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que dos de cada tres empresas de capital extranjero implantadas en Castilla-La Mancha tienen sobre la mesa nuevos planes de inversión y reinversión en la región en los próximos años, según recoge el X Barómetro de Clima de Negocios de la Comunidad Autónoma.

Durante la inauguración del X Foro de Empresas de Capital Extranjero de Castilla-La Mancha, ha señalado el potencial de la comunidad como "destino premium de inversión". Y ha puesto en valor que "ha triplicado el stock inmovilizado ligado a la inversión extranjera en la última década hasta superar los 9.031 millones de euros, siendo la comunidad autónoma de todo el país con mayor peso de este stock en relación a su PIB".

Acerca del foro que ha inaugurado, ha afirmado que se trata de "una cita consolidada que sirve de marco para la presentación del Barómetro de Clima de Negocios en la región y que cuenta con la participación directa de empresas de capital extranjero en la región".

Según Franco, el estudio presenta datos como que el 90 % de las empresas extranjeras en la comunidad ha conseguido los objetivos que se marcaban en cifra de negocio en el año 2025. Y que una de cada tres empresas tiene previsto contratar y ampliar sus plantillas en la región a lo largo de este año, además de que el 90 % señala el buen clima de negocio en la región, destacando aspectos muy positivos como la calidad de vida, la seguridad jurídica o las infraestructuras.

"En el ámbito del talento, llama la atención la alta demanda de personal cualificado a través de la Formación Profesional, un 51 %, frente a un 35 % de estudios superiores, lo que muestra la reconversión de las capacidades industriales hacia perfiles más profesionales por los que también estamos apostando en el marco del IV Plan de FP de la región", ha asegurado.

Generación de empleo

Por otro lado, la consejera ha apuntado a otros indicadores, como la cifra de más de 666 millones de inversión extranjera directa en Castilla-La Mancha o el crecimiento del stock inmovilizado material ligado a la inversión extranjera en la región.

"Con 9.031 millones de euros, somos la comunidad autónoma de todo el país con mayor peso del stock inmovilizado en nuestro PIB y la quinta con mayor volumen en términos absolutos", ha afirmado.

Y ha indicado que las 400 compañías de capital internacional con presencia en la región "generan 75.750 empleos directos, una cifra que se ha duplicado en la última década y que avanza con velocidad de crucero, ya que en los dos últimos años se han creado 20.000 nuevos empleos directos ligados a la inversión extranjera".

Por ello, ha confiado en mantener esa trayectoria positiva a través de herramientas como la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que acaba su plazo de información pública previo a su tramitación parlamentaria el próximo 12 de junio.