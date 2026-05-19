CCOO propone una estrategia de cuidados para Castilla-La Mancha con "empleo de calidad y salarios dignos"

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha abogado por desarrollar una estrategia regional de los cuidados "con empleo de calidad y salarios dignos".

Así lo ha expresado durante una jornada celebrada este martes en Toledo organizada por el área pública del sindicato, afirmando que es "una cuestión planteada reiteradamente en el ámbito del diálogo social que debe tener como herramienta la nueva Ley de Brecha, pero que debe combinarse con políticas activas de empleo, de corresponsabilidad y conciliación".

Ortega ha afirmado que el 93 % de reducciones de jornada por cuidados las solicitan mujeres y que más del 45% de la población será mayor de 65 años en 2050, mientras que ahora mismo es el 20 %.

"El mundo de los cuidados, desde lo público, tiene que tener las suficientes garantías para que las mujeres puedan seguir incorporándose al mercado de trabajo y no tengan que ver reducidas sus carreras laborales. Es imprescindible que el mundo de los cuidados esté gestionado y apoyado desde los servicios públicos como el derecho universal que debe ser", ha explicado.

El sindicalista ha asegurado que las personas "tienen derecho a ser cuidadas en la primera infancia, en la enfermedad, en la discapacidad, en la dependencia y en la vejez".

Sin embargo, "hay lagunas en el sistema de atención y cuidados que se cubren de manera deficiente y se convierten en un factor de desigualdad estructural".

"Cuarto sector"

Por su parte, la secretaria de la FSC-CCOO y coordinadora regional del área pública, Carmen Juste, ha explicado que el llamado "cuarto sector" va a necesitar una inversión mucho mayor debido a los cambios demográficos que se avecinan, especialmente, debido al envejecimiento de la población.

"Es un sector invisibilizado y hay que poner en valor a sus profesionales que, a menudo, no están bien pagados", ha afirmado.

Por ello, ha fijado dos retos fundamentales a nivel sindical: mejorar las condiciones salariales y de estabilidad de las personas que trabajan en el ámbito de los cuidados y la creación de una red pública de cuidados gestionados de forma directa por la administración.

10.000 empleos

Por último, el viceconsejero de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, Javier Pérez, ha calificado al sistema de cuidados como una de las iniciativas más relevantes en lo que va de siglo en el ámbito de lo social.

Se trata de un ámbito en el que se han generado 10.000 empleos en la última década, 1.300 de ellos en el último año. Y, actualmente, se están dando 120.000 prestaciones y servicios a la dependencia con una inversión diaria de 2 millones de euros.

Al respecto, ha apuntado a la importancia del coste real de la prestación de los servicios en una comunidad como ésta, de ahí que se reclame una financiación justa por parte del Estado. Y ha reconocido las dificultades para encontrar profesionales que deben estar "convenientemente formados y remunerados".