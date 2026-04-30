Page anuncia la publicación del borrador de la Ley del Deporte en mayo: "La primera que desarrolla la norma nacional"

Gala de entrega de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la intención del Gobierno que lidera es sacar adelante la nueva Ley del Deporte de la región. Y ha confiado que a lo largo del mes de mayo vea la luz el primer borrador de esta normativa, la primera en desarrollar la ley nacional.

Así lo ha expresado durante el acto de entrega de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha de 2025 que se ha celebrado este miércoles en Motilla del Palancar (Cuenca). Un encuentro en el que ha instado al sector deportivo a "participar en el proceso de opinión y mejora" de este proyecto legislativo.

Durante su intervención, ha invitado a federaciones, clubes y "todo el que tenga algo que decir" a que aporten a una ley de la que luego "se derivan inercias, presupuestos, financiación y empeño público".

El líder autonómico ha destacado la normativa que se va a desarrollar porque "se recogerá el ejercicio físico y el deporte como derecho". Y ha elogiado los valores que se desprenden de la práctica deportiva como "el esfuerzo, aprender a encajar el éxito o la derrota y la cohesión y la autoestima colectiva en el ámbito nacional".

Al respecto, se ha referido a la evolución que ha experimentado la práctica deportiva en el último medio siglo, "con muchísima gente tirando del carro". Y ha argumentado que el mundo del deporte será "el que más haga sobrevivir la cultura del esfuerzo, en una sociedad que está cambiando su relación con ese concepto".

Gala de entrega de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

En la gala, el Ejecutivo autonómico ha entregado 55 galardones, de los cuales 23 son medallas a personas físicas, 11 placas a entidades deportivas, 11 diplomas y 10 menciones especiales.

Importancia del deporte base

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado que el deporte base mueve cada fin de semana en la región a 107.000 menores y ha agradecido "el papel de las familias que se vuelcan en acercar a sus hijos e hijas al deporte".

Asimismo, ha anunciado que el próximo lunes el Gobierno regional va a sacar una convocatoria de ayudas para apoyar a las entidades locales en la celebración de eventos deportivos.

Gala de entrega de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Y ha confirmado que Motilla del Palancar acogerá la final del campeonato regional de voleibol alevín femenino.