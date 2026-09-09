La vuelta al cole reabre el debate sobre el calor en las aulas: la Junta invertirá 80 millones para climatizar más de 12.000 clases

El curso escolar ha comenzado este martes en Castilla-La Mancha con los termómetros todavía lejos de dar una tregua y con el calor como uno de los problemas que se vuelve a colar en las aulas.

En este contexto, el Gobierno regional ha puesto cifras y calendario a una de sus principales respuestas al aumento de las temperaturas: más de 80 millones de euros para instalar sistemas de climatización frío-calor en más de 12.000 aulas de cerca de 1.000 centros educativos de la región.

El anuncio llega, además, después de un curso marcado por la polémica. La climatización de los colegios ha enfrentado en los últimos meses a la Junta y a varios ayuntamientos, mientras las familias y los sindicatos han reclamado soluciones ante unas temperaturas que dificultan la actividad lectiva.

Amador Pastor durante una rueda de prensa. JCCM

En el caso particular de Toledo, la comunidad educativa llegó a movilizarse para exigir medidas contra el calor y denunciar que algunas aulas alcanzaban temperaturas próximas a los 30 grados.

Ahora, coincidiendo con el regreso de los alumnos a los centros, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno la puesta en marcha del Plan E-Clima, concebido para mejorar el confort térmico de los centros educativos, especialmente durante los episodios de altas temperaturas.

La medida pretende dar un salto respecto a las actuaciones desarrolladas hasta ahora. Según ha explicado Pastor, desde 2019 el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha ido aplicando diferentes estrategias para adaptar los centros al cambio climático, desde mejoras en las envolventes de los edificios y sistemas de sombreo hasta la instalación de placas fotovoltaicas y medidas pasivas de refrigeración.

Ahora la Junta incorpora de forma generalizada la instalación de sistemas de aire acondicionado frío-calor. El objetivo es que las actuaciones lleguen a un número mucho mayor de centros y aulas y que la climatización deje de depender únicamente de actuaciones puntuales.

Más de 80 millones y 12.000 aulas

El plan contempla una inversión estimada de más de 80 millones de euros. De esa cantidad, 54 millones se dirigirán a centros de Infantil y Primaria; 23 millones, a Secundaria, centros de adultos y otras enseñanzas de régimen general; un millón, a Educación Especial, y 1,8 millones, a escuelas infantiles.

La planificación económica ya tiene parte del camino recorrido. La Junta cifra en 37,5 millones de euros las actuaciones ejecutadas, mientras que prevé destinar otros 26 millones durante 2027 y 16,52 millones en 2028. En total, la inversión superará los 80 millones de euros.

Pastor ha asegurado que una parte importante de las actuaciones ya está ejecutada y que el 45% de los centros educativos de Castilla-La Mancha ya ha sido atendido mediante los distintos sistemas de ejecución empleados por la Administración regional.

El grado de avance, sin embargo, es diferente según la titularidad y la etapa educativa. En Educación Especial y en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta, la Administración regional asegura haber alcanzado ya el 100 % de los centros.

En Infantil y Primaria, cuya titularidad corresponde a los ayuntamientos, se han articulado tres convocatorias de ayudas que han permitido actuar en 322 centros de 219 municipios y refrigerar 3.351 aulas de Primaria, alrededor del 45 % del total.

En Secundaria, la Junta ha utilizado fondos propios para financiar las instalaciones. Hasta ahora, los trabajos han alcanzado 102 centros y 1.236 aulas, lo que representa el 44 % de los centros y el 27 % de sus aulas.

El Ejecutivo autonómico pretende mantener este ritmo durante los próximos años. Para 2027 está prevista una cuarta convocatoria de ayudas a los ayuntamientos dotada con aproximadamente 12 millones de euros, mientras que en 2028 se prevé una quinta convocatoria destinada a aquellos municipios que todavía no hayan podido presentar sus proyectos.

Un problema que viene de lejos

El anuncio de este martes no parte de cero. La climatización de las aulas lleva años instalada en el debate educativo de Castilla-La Mancha. Ya en abril de 2023, Page planteó la necesidad de climatizar los centros educativos de la región ante el incremento de las temperaturas en las aulas.

Tres años después, la cuestión ha dejado de ser una previsión para convertirse en uno de los asuntos recurrentes cada vez que llega el calor. Durante el pasado curso, Toledo se convirtió en uno de los principales escenarios de esta discusión.

Durante el pasado curso, Toledo se convirtió en uno de los principales escenarios de esta discusión. La Junta defendió entonces que los colegios de Infantil y Primaria son de titularidad municipal y que los ayuntamientos podían acogerse a sus líneas de subvenciones, mientras el Ayuntamiento de Toledo reclamaba que la Administración autonómica asumiera el coste de la climatización.

En la ciudad, el Consistorio señalaba que la ayuda autonómica podía cubrir únicamente una parte del coste y anunció actuaciones en algunos centros.

La discusión llegó también a las familias. A comienzos de junio, asociaciones de madres y padres de la capital castellanomanchega convocaron movilizaciones para exigir climatización en los colegios y denunciaron que el calor podía afectar a la salud y al desarrollo normal de las clases.

Los docentes reclamaron igualmente una respuesta común. ANPE pidió a la Junta un protocolo "claro y homogéneo" para afrontar las olas de calor en colegios e institutos de Castilla-La Mancha, ante la disparidad de situaciones que se producen en los centros cuando suben las temperaturas.

La organización llegó incluso a ofrecerse para mediar entre la Junta y el Ayuntamiento de Toledo para tratar de desbloquear la climatización de todos los centros de la capital.

Toledo vuelve a poner el foco en las competencias

Precisamente Toledo ha vuelto a aparecer este martes en el debate. El alcalde, Carlos Velázquez, ha defendido este martes que el Ayuntamiento ya se ha incorporado a los planes de climatización impulsados por la Junta y ha asegurado que las administraciones "deben actuar para mejorar las condiciones de los colegios ante el incremento de las temperaturas".

Velázquez ha recordado que el Consistorio ya actuó el pasado año en el colegio Alfonso VI mediante un sistema de aerotermia y que existe una segunda actuación aprobada. Su apuesta pasa por soluciones que permitan tanto refrigerar los centros en verano como generar calor en invierno y, a largo plazo, sustituir las calderas.

Pero el alcalde ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de las competencias. Ha defendido que la climatización de los centros educativos corresponde a la comunidad autónoma y ha puesto como ejemplo la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde ha anunciado una inversión de 1.240 millones de euros para mejorar la climatización de colegios e institutos.

"Creo que Castilla-La Mancha tendría que seguir el camino, 1.240 millones en Madrid frente a 16 millones en Castilla-La Mancha", ha afirmado Velázquez, al tiempo que ha asegurado que el Ayuntamiento colaborará "en todo lo que podamos".

Sus declaraciones se producen después de que el PSOE de la ciudad de Toledo denunciara precisamente este lunes que los colegios de la ciudad afrontaban la vuelta al cole con temperaturas de hasta 37 grados y sin una solución general para la climatización.

Los socialistas han ampliado este martes sus críticas y han asegurado que los problemas de los centros no se limitan al calor. Según el grupo municipal, familias de Toledo han trasladado quejas por desperfectos en patios, falta de sombra, árboles sin podar y otras incidencias de mantenimiento.

La polémica se extiende a Ciudad Real

El debate tampoco se limita a Toledo. En Ciudad Real, el Ayuntamiento y el PSOE municipal han protagonizado este martes otro cruce por la financiación de las actuaciones de climatización.

El Consistorio ha asegurado que ha presentado proyectos para climatizar los colegios públicos de la ciudad por 1,47 millones de euros, pero sostiene que la financiación planteada por la Junta es todavía provisional.

Según la concejala de Educación, María José Escobedo, la propuesta autonómica reconoce como coste subvencionable 892.794,51 euros y plantea una ayuda Feder de 758.870,90 euros.

El Ayuntamiento ha presentado alegaciones para conocer el alcance definitivo de la financiación y reclama que se concrete qué cantidad aportará cada Administración antes de ejecutar unas obras que considera de gran envergadura.

El PSOE, por su parte, había acusado al Gobierno municipal de no haber conseguido que la climatización llegara a los colegios de Primaria en este inicio de curso pese a existir financiación autonómica.

Este martes, los alumnos han vuelto a ocupar unas aulas en las que el calor ha vuelto a ser protagonista. La diferencia es que esta vez la Junta actualmente asegura tener una hoja de ruta frente al candente debate: más de 80 millones de euros, 12.000 aulas y actuaciones que se prolongarán, al menos, hasta 2028.