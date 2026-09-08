Sergio Molina sustituye a Azahara Cañedo como nuevo delegado del rector para comunicación institucional de la UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha designado al profesor e investigador Sergio Molina como delegado del rector, Julián Garde, para comunicación institucional en sustitución de Azahara Cañedo, nombrada el pasado mes de junio nueva directora general de la televisión pública de Asturias.

Al igual que su antecesora, el nuevo delegado imparte docencia en la Facultad de Comunicación que la UCLM tiene en Cuenca. Concretamente ejerce como coordinador del Grado de Periodismo, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En esta nueva labor, la universidad señala que Molina apoyará en el área comunicativa en "la planificación y coordinación de la comunicación de la UCLM, aprovechando su experiencia en esta materia en distintas instituciones".

De hecho, Molina escribe de forma asidua en medios de comunicación nacionales como El País, Nueva Tribuna o CTXT, además de colaborar en el diario argentino El Ciudadano y ser columnista de opinión en La Vanguardia y El Diario.

Además, forma parte del comité de organización de la Revista Historia Actual, del Grupo de Investigación Historia de las Relaciones Internacionales (GHISTRI) y de la Cátedra Jean Monet Historia de Europa y de la Integración Europea.

En su currículum también figuran más de una veintena de publicaciones en revistas especializadas, cinco monografías, cinco libros coordinados, multitud de conferencias en universidades e instituciones como el Instituto Cervantes de París o el Parlamento Europeo, además de en exposiciones divulgativas.