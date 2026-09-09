Abogados Cristianos lleva a los tribunales la cesión de la Casa del Temple de Toledo a la Fundación de Cultura Islámica

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Cultura por la cesión de la Casa del Temple de Toledo, un edificio histórico que data del siglo XI, a la Fundación de Cultura Islámica (Funci).

Esta organización recuerda que en su día ya denunció esta concesión directa, "sin concurso público ni procedimiento de concurrencia competitiva, pese a tratarse de un bien de dominio público estatal".

En esa primera petición, solicitó al Ministerio que lidera Ernest Urtasun la revisión de oficio del acto y su nulidad, al considerar que se había prescindido del procedimiento legalmente establecido y vulnerado los principios de publicidad, transparencia y objetividad, recuerda Abogados Cristianos en un comunicado.

Ahora, ante el "silencio del Ministerio", han dado el paso de acudir a la Justicia en representación de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo Encomienda Magistral del Temple.

Abogados Cristianos enmarca esta acción dentro de su "batalla legal en defensa de las raíces cristianas de España frente al avance de la islamización" en la que también se enmarcan acciones como las que han iniciado para paralizar la construcción de una mezquita en Sevilla.

"Es especialmente preocupante que, mientras se multiplican las crisis en torno a la inmigración y la creciente presencia del islamismo radical en España, las propias instituciones públicas contribuyan a ceder espacios de enorme valor histórico a organizaciones islámicas", lamentan.

En este sentido, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos tilda de "intolerable" que "el Gobierno entregue un edificio vinculado durante siglos a la historia cristiana de Toledo a una fundación islámica".

"Si el Ministerio no quiere rectificar voluntariamente, tendrá que dar explicaciones ante la Justicia”, añade.

Casa del Temple

La Casa del Temple, situada en pleno Casco Histórico de Toledo y declarada Bien de Interés Cultural (BIC), es un palacete de origen andalusí que se convirtió en sede de la Orden del Temple en la ciudad desde su reconquista en 1085.

Entre sus elementos destacados figuran un salón que se ha datado entre época califal y taifa, numerosas yeserías y maderas decoradas con motivos caligráficos árabes y vegetales.

El pasado 16 de octubre se hacía oficial su cesión a Funci mediante una orden del Ministerio de Cultura.

Una vez confirmada la cesión, esta fundación explicaba que su intención era poner en marcha en la Casa del Temple un Centro de Estudios del Toledo Islámico (Ceti) para acoger actividades enfocadas a "recuperar el legado de al-Ándalus en Castilla-La Mancha", tales como encuentros, talleres, ciclos de conferencias y cursos de formación sobre este periodo histórico.