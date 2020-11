Haaland protagoniza la entrevista más incómoda: "¿Vas a dormir solo esta noche?"

Un doblete de Erling Haaland y un gol de Thorgan Hazard en la primera parte le dieron al Borussia Dortmund la victoria (0-3) y el liderato de su grupo ante un decepcionante Brujas que no tuvo ninguna posibilidad.

El delantero noruego, que fue duda hasta el último momento, va camino de convertirse una leyenda de la Champions League. Las dos dianas de hoy hacen que sume catorce goles en los once partidos que ha disputado en la máxima competición europea. Ni Odilon Kossonou ni Simon Deli, los dos encargados de marcarle, pudieron hacerle sombra al gigante noruego, que se entendió especialmente bien con Giovanni Reyna.

Aunque tras el partido volvería a ser protagonista, pero por una situación bien diferente a la de encarar portería. Haaland tuvo que enfrentarse en zona mixta a una entrevista de lo más surrealista. El noruego se mostró sorprendido y en plató alucinaron con las preguntas que le hicieron a la estrella del Dortmund.

Piña de los jugadores del Borussia Dortmund para celebrar un gol de Haaland en la Champions League Reuters

La entrevista ya empezó de forma atípica y, como preámbulo de lo que estaba por venir, el periodista le preguntó a Haaland lo siguiente: "¿Te has colocado ya el pelo? No has tenido que usarlo para marcar dos goles, que han sido con los pies", le dijo en relación a la cinta con la que juega el delantero. Haaland, que seguramente no sabía cómo responder, lo hizo con un tópico de futbolista: "Ha sido una buena noche y tres puntos importantes para nosotros".

El enfado de Haaland

Luego la entrevista tomó un rumbo más normal. Primero una pregunta sobre la preparación previa al choque y luego otra sobre su sexto gol a un equipo belga. Pero tras estas cuestiones, el periodista dejó a cuadros a Haaland: "¿Vas a dormir solo esta noche?", le preguntó el periodista. Tras una pausa, el noruego respondió solo con un 'sí'. Luego, el entrevistador quiso seguir con la broma: "No te llevas a una novia esta noche a casa, no has marcado un 'hat trick' esta noche", dijo. Haaland, incómodo, volvió a responder con un monosílabo antes de irse.

Hago yo esa última pregunta y no me despiden, dimito directamente y me voy a vaciar los bares europeos pic.twitter.com/Io1cgqasG5 — Rodrigo G. Fáez ️ (@RodrigoFaez) November 5, 2020

En plató alucinaban y en las redes sociales no ha pasado desapercibida esta escena. Por ejemplo, el periodista Rodrigo Faez, que durante años hizo la labor de ese periodista en beIN Sports y Movistar+, confesó que de haber sido él, le hubiera salido caro: "Hago yo esa última pregunta y no me despiden, dimito directamente y me voy a vaciar los bares europeos", escribió.

