Kiko Rivera y su prueba con el Real Madrid: "Se dieron cuenta de que iba a ser un borracho"

No es ninguna novedad la historia que vinculaba a Kiko Rivera, 'Paquirrín', con el Real Madrid. El hijo de Isabel Pantoja se inscribió en las pruebas para acceder a la cantera blanca cuando era un niño y trató de ser un producto exitoso más de La Fábrica para convertirse en un jugador profesional. Pero nunca llegó a pasar esas pruebas y se quedó a las puertas.

Nunca sabremos cómo habría sido su vida si se hubiera tomado más en serio aquellas pruebas. Ahora, el DJ bromea sobre ese breve paso por el Real Madrid y lo ha hecho en el programa Al Toke de Ubeat. "Llegué a hacer las pruebas, pero cuando se dieron cuenta de que iba a ser un borracho empedernido, me echaron. ¡Y era bueno, no era malo! No me daban posición, me dejaban moverme libremente. Me decían: libremente, libremente. Y me iba al bar", desveló el hijo del torero Paquirri.

Más que del Real Madrid, Kiko Rivera no oculta que es del Sevilla actualmente. "Yo soy del Sevilla, pero de pequeño, como vivía en Madrid, en el colegio o eras del Madrid o del Atleti. Del Rayo había muy poca peña. Con los amiguetes, del Madrid y del Madrid, en la época de Hugo Sánchez, Butragueño...En aquella época el Sevilla ni existía. Ahora somos la hostia", explicó el DJ.

Durante el confinamiento también bromeó sobre esta circunstancia con Joaquín Sánchez, un buen amigo suyo a pesar de que juegue en el eterno rival. "Como yo he visto a lo largo de mi carrera que he podido pues siempre me quedaré con esa espinita ahí. Es un sueño de todo futbolista jugar en el Real Madrid. Es algo en lo que coinciden todos", le explicó Kiko Rivera al jugador del Betis.

Su relación con Ramos

Cuando el pasado mes de septiembre de 2019 se presentó el documental de Sergio Ramos, uno de los asistentes fue Kiko Rivera. Esto sorprendió a mucha gente, pues no sabían que su amistad era tan grande. "Conozco a Sergio desde que estaba en las categorías inferiores del Sevilla. Hemos vividos varias cosas juntos. Varias anécdotas juntos y la verdad es que le tengo mucho cariño y mucho aprecio", sentenciaba el DJ.

"Sergio, como deportista, es la rehostia y como persona es la rehostia también. Es decir, capitán del Real Madrid, capitán de la selección española. Es un tío puro, pureza máxima. No se le puede pedir más. Todos los españoles nos deberíamos sentir orgullosos de que Sergio Ramos sea nuestro", destacaba el hijo de Isabel Pantoja.

Ese cariño también lo ha demostrado el central blanco compartiendo con orgullo los temas que lanza Kiko Rivera. Recientemente sucedió con 'Amor Prohibido', su última canción junto a Decai. Ramos siempre le echa un cable a su amigo para tratar de promocionar su música.

