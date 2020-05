La polémica revelación de Iturralde González: "La mayoría de los árbitros son del Real Madrid"

Las declaraciones de Iturralde González siempre suelen traer polémica consigo, pero estas lo están haciendo especialmente. El que fuera árbitro de la Primera División fue Trending Topic en las redes sociales por insinuar que la mayoría de los actuales colegiados son del Real Madrid y que una minoría, del Barcelona.

Iturralde explicó en El Larguero que "el 90% de los árbitros son del Real Madrid y 10% del Barça", destacando que es una cuestión normal. "Creemos que los árbitros vienen de Marte y no son de ningún equipo de fútbol", argumentaba el que fuera colegiado de la máxima categoría en España. González no ponía en duda su profesionalidad, pero cree que es imposible no tener alguna simpatía por alguno de los dos clubes.

"¿Creéis que ellos se van a jugar por 300.000 euros pitar de una manera u otra? Si pensáis eso estáis locos", resaltaba el antiguo colegiado internacional. De hecho, él siempre ha reconocido que era del Athletic, pero no por ello pitaba de forma diferente. "Cuando yo pitaba al Athletic, era el encuentro más difícil para arbitrar", destaca el actual comentarista de la Cadena SER.

Iturralde González, en las instalaciones de la Cadena SER cadenaser.com

Iturralde normaliza esta cuestión ya que considera que los árbitros son personas igual que cualquier aficionado al fútbol o que los propios jugadores. "Esto es una cosa de matemáticas, la sociedad es del equipo que gana", explica el que fuera colegiado de Primera División. Además, expone que esto no es una cuestión singular de España ya que "en Europa, los árbitros también son del equipo de la ciudad en la que nacen".

[Más información: Entre 3.000 y 18.000 euros a los que atenten contra la honestidad de los árbitros de La Liga]