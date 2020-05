Entre 3.000 y 18.000 euros a los que atenten contra la honestidad de los árbitros de La Liga

El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol ha recibido este martes nuevos cambios. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes aprobó un paquete de medidas que se incluirán en el documento y que atañen a las declaraciones públicas que cuestionen la imparcialidad o la honradez de los árbitros, según ha informado Isaac Fouto en Iusport.

Esto no se refiere a las faltas de respeto ni a las protestas que se producen durante los partidos, si no con los que se emitan desde fuera de los estadios, en la prensa o desde cualquier sitio de forma pública. La Federación quería que se sancionaran las declaraciones "de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva que supusieran un menosprecio o pusieran en cuestión la honradez" tanto del colectivo arbitral como de los órganos de garantías normativas, pero esto último no prosperó en el CSD.

De esta forma podrá acarrear sanción "la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de garantías normativas; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante", según el ejemplo de redacción que dio el CSD a la Federación.

Leo Messi y Martínez Munuera REUTERS

La intención de la Federación es que las sanciones fueran de 3.000 a 18.000 euros, pero para ello debería tipificarse como muy grave la vulneración de este nuevo articulo. Con los cambios que estableció en la redacción de ese cambio en el Código Disciplinario, estas penas que también incluyen suspensión de partidos se aplicarán en esos casos muy graves. Para las leves se seguirá aplicando la normativa que imperaba anteriormente y sancionaba con 600 euros estos casos. En cualquier caso, será el Comité de Competición el que decida qué grado tiene la infracción.

