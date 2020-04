Helena Condis le enseña a Irene Junquera su secreto mejor guardado desde que trabaja desde casa

Irene Junquera y Helena Condis han compartido un vídeo en las redes sociales en la que la presentadora de GOL ha entrevistado a la inalámbrico de los partidos del Barça en la Cadena COPE. Ambas han hablado sobre cómo pasan el confinamiento por el coronavirus en sus casas y cómo es el teletrabajo.

"Estamos radiotrabajando. Tenemos la suerte de tener el ALIO y simplemente nos llaman y seguimos la programación de la COPE", confesaba la periodista que también colabora en GOL y TV3. Las dos han bromeado por cómo se visten ahora que no salen de casa para trabajar. A la pregunta de qué llevaba de cuerpo para abajo, Condis explicó y mostró que llevaba "un pantalón del chándal, muy mono también, y voy descalza por casa".

También hablaron sobre el papel de la mujer en el periodismo deportivo. "Al principio, cuando ibas a una tertulia, sí que pensabas: a ver cómo me van a recibir. En COPE y en los distintos programas que he estado me han tratado muy bien", explicó la periodista de radio.

"Cuando todavía no hacía el día a día del Barça, si la tertulia era el domingo, me pasaba el fin de semana viendo todos los partidos de Primera y resúmenes de segunda porque pensaba que me iban a mirar más con lupa por ser una chica. En Twitter siempre hay haters, pero sí me lo tomaba más en serio porque pensaba que tendría más presión por ser mujer", puntualizó la periodista de COPE.

Su serie favorita

Condis también confesó que durante el confinamiento, "además de trabajar, veo muchas series". "Estoy enganchada a El Cuento de la Criada, lo estoy pasando francamente mal, y me viene bien para desengancharme del trabajo", destacó la inalámbrico en los partidos del Barça.

