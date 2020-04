Paco González: "Me parece más factible el trueque Haaland - Jovic que el Madrid fiche a Mbappé"

El Real Madrid sigue planteando el futuro de la plantilla y buscando cómo mejorar el equipo. La delantera es el puesto que más suena en los rumores para cambiar. Se sigue tratando de encontrar la fórmula de paliar la falta de gol que provocó la salida de Cristiano Ronaldo del club. Y hay un objetivo claro para cambiar el destino de la entidad para las próximas temporadas.

Kylian Mbappé es el elegido para liderar al Real Madrid en las próximas temporadas. Pero la dificultad del traspaso hasta que llegue el momento en el que le quede menos de un año para acabar contrato, siempre que siga sin renovar, provoca que su fichaje esté en 'stand-by'. Por eso se siguen planteando otras fórmulas para tratar de encontrar esa fórmula del gol.

El último jugador en aparecer como alternativa es Erling Haaland. Y no es solo una apuesta a la que se están sumando muchos aficionados, si no que el director de Tiempo de Juego de la Cadena COPE, Paco González, también lo ha dejado claro en una entrevista en el diario MARCA. El periodista cree que es más fácil que llegue el noruego que está batiendo todos los récords con sus cifras goleadoras, a que llegue el francés.

Achraf, Haaland y Jadon Sancho

El Real Madrid del futuro

"Pues lo veo con Zidane, con Haaland, con un centrocampista del perfil de Pogba o Camavinga y seguramente con Achraf y dando salida a algunos extracomunitarios que no le caben en la plantilla. Pero no veo una gran revolución".

¿Mbappé de blanco?

"Pues de momento no veo a Mbappé en el Madrid y me parece mucho más factible lo de Haaland por Jovic".

¿Y Bale?

"En el nuevo escenario del fútbol tras el coronavirus vaticino intercambios de cromos, jugadores caros que irán libres al mercado y ahí es donde veo a Bale".

Sergio Ramos

"Me parece el mejor defensa de la historia de España. Si está bien. Y te le pongo por delante de Piqué y Puyol por ejemplo. Pero si un día le criticas porque está dormido no pasa nada. Ramos es el termómetro del Madrid: si está centrado y en tensión o si está relajado y fallón así está el equipo. Pero insisto que Ramos me parece muy bueno y además mejor capitán que lo fue Casillas".

[Más información: Mbappé, el jugador más completo; Messi, fuera del top 3 y Kroos en décima posición]