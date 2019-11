Roncero explota contra James y Bale: "Inadmisible, la afición se fue jodida y les dio igual"

El pasado sábado James Rodríguez y Gareth Bale abandonaron el Santiago Bernabéu antes de que terminara el partido que el Real Madrid estaba disputando contra el Betis. Una situación que ha generado reacciones en el seno del madridismo, entre ellas la de Tomás Roncero. El periodista y tertuliano de El Chiringuito explotó durante el programa contra la acción de los dos jugadores del conjunto blanco.

Dos ídolos

"Dos de las estrellas de nuestro equipo, de nuestros soldados, de los que adoramos, se van tranquilamente siete minutos antes".

Profesionalidad en el equipo

"Esto tiene que salir de ellos. Olvidamos que estamos hablando de superprofesionales. Yo no entiendo la profesionalidad que consiste en ser frío y no tener emociones. Ayer los aficionados del Real Madrid en el Bernabéu estaban de los nervios. Decían: 'Que perdemos el liderato, que no marcamos, pero como es posible'".

Espantada a siete minutos

"Lo de Bale y James es inadmisible. Como es posible que a falta de siete minutos, con el equipo lanzado, encerrando a Joel y el Bernabéu como una caldera, y tú con una frialdad absoluta cojas el petate, te subas al coche y te vayas a casa tranquilamente. Y si marcan en el minuto 95, Mendy, Jovic o Courtois subiendo a rematar, y el Madrid se pone líder y se monta una piña histórica en el banquillo con la gente llorando en la grada, y hay dos de los tuyos que no lo viven porque están fuera, están en otra historia porque están en el coche".

James y Bale

"Yo no se si quiera si estaban escuchando el partido. De verdad creeis que Bale va a poner una radio española en su coche, si no lo va a entender".

"James me duele mucho, porque se que es muy madridista y muy comprometido, pero a lo mejor está contagiado de que ya notas que están en un contexto en el que pasa nada".

Sufrimiento de la afición

"Los aficionados se fueron muy jodidos a sus casas, porque íbamos todos muy ilusionados con ser líderes. Ayer había 70.000 tíos que creían en ellos y ellos no son capaces de meter un gol al Betis. A la gente le había costado la pasta y estaban ahí sufriendo".

Los niños del estadio

"Ayer estuve con un niño de 10 años de La Rioja que era la primera vez que iba al Bernabéu. Yo le conté lo que sentí yo cuando fui con 8 años a un Madrid - Las Palmas en 1973 y él estaba feliz. Le dije que cuando entras al Bernabéu es único. Él acabar al partido lloró y si se entera que a dos de sus ídolos les ha dado igual... ¿Sabes lo duro que es eso para un niño?".

Liderato desaprovechado

"Otro gatillazo cuando falla el Barça, y ya van muchos. El Real Madrid no lo aprovecha. Y eso los jugadores saben que la afición no lo va a entender nunca. Parece que les da igual. Los jugadores parece que viven en una burbuja de cristal".

