Tomás Roncero, enamorado de Areola: imita su parada a una mano al ritmo de Frank Sinatra

El debate en la portería del Real Madrid fue protagonista en el programa de este jueves de El Chiringuito. Los tertulianos se dividieron entre los que todavía dan una oportunidad a Thibaut Courtois de redimirse y los que abogan por apostar desde ya por Alphonso Areola en la titularidad. Tomás Roncero pertenece a este segundo grupo y lo demostró con escenificación incluida.

El Chiringuito mostró algunos de los errores cometidos por Areola a lo largo de su carrera. No le gustó nada eso a Tomás Roncero, que no se creía que hubieran dado con esas imágenes de forma sencilla. Su confianza en Areola es total y está enamorado de una intervención del portero galo con el Madrid.

Areola dejó una atajada para enmarcar ante Osasuna. Una intervención que Roncero quiso imitar en El Chiringuito. La estatua 2.0 la bautizaron en el programa y es que, para más inri, mientras Roncero hacía de las suyas, en plató sonaba la canción 'New York New York'. No hay duda de que Roncero está encandilado del todavía portero suplente blanco.

