Edu Aguirre: "¿Messi, The Best? Es la injusticia del año... el premio era para Cristiano"

Tras la gala del The Best 2019, los tertulianos de El Chiringuito han querido debatir con sus opiniones, estando a favor o en contra de la decisión de elegir a Leo Messi como mejor jugador de la temporada. Mientras que algunos estaban de acuerdo, otros no. Este es el caso de Edu Aguirre, periodista especializado en el Real Madrid y enviado especial a Milán para el evento.

"¿Messi The Best? Es la injusticia del año. El premio era para Cristiano", sentenciaba Edu Aguirre desde Italia, quien ve injusta la decisión de coronar al argentino como mejor futbolista del año. Para él, en cambio, el portugués merecía tal honor tras conquistar la UEFA Nations League y Serie A el mismo año.

Messi, criticado por no aparecer en momentos claves para la temporada del Barcelona, no merece tal honor, como ha podido expresar el periodista. "Messi no aparece en los momentos importantes", afirmó Edu Aguirre. El enviado especial continuó con su monólogo, expresando su opinión, sin callarse nada, sin miedo a ser contrariado.

Sobre la situación de Cristiano y su ausencia en la gala -algo que parece que ha sentado mal a la FIFA ya que no le ha nombrado cuando ha citado el mejor once del año-, Edu Aguirre, quien tiene información de buena mano del portugués, ha expresado los motivos por los que el jugador no ha viajado a Milán, ciudad que queda a apenas 100 km de Turín, donde reside Ronaldo: "Cristiano ha tenido molestias musculares y es posible que no vaya a viajar a Brescia".

Finalmente, el luso no ha sido premiado con el galardón de mejor jugador del año por la FIFA y tendrá que esperar al inicio de la próxima temporada para intentar conseguirlo. En su mente, volver a ser elegido mejor jugador del mundo.

