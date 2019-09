Cristiano Ronaldo desaparece de los The Best: aquí estaba el delantero

THE BEST

Milán se convirtió en el epicentro del mundo del fútbol por la gala celebrada este lunes 23 de septiembre en La Scala. Hasta allí fueron Sergio Ramos, Hazard, Mbappé o Messi, además de un Van Dijk que se presentaba a la cita como gran favorito a hacerse con el The Best 2019 después ser proclamado Mejor Jugador del Año de la UEFA hace tan solo unas semanas.

La sorpresa de la noche llegó cuando Lionel Messi fue anunciado el ganador del The Best. El argentino en esta ocasión sí que estuvo en la gala, al que no ocurrió en la pasada edición, de la cual el principal protagonista fue el madridista Luka Modric. En aquella ocasión tampoco estuvo presente Cristiano Ronaldo, pero al contrario que el delantero del Barcelona, el portugués ha repetido ausencia.

Esto ha provocado cierto malestar que se ha visto traducido en el momento en el que se anunció el XI FIFPro del año. Ni una sola mención al futbolista de la Juventus de Turín. Ni siquiera los presentadores pronunciaron su nombre cuando hablaron de la ausencia en este particular Once Ideal. La pregunta es: ¿dónde estaba Cristiano?

El delantero publicó durante la gala una fotografía en su cuenta personal de Instagram en su casa de Turín: "La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que es grande hoy ha comenzado pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Y tenga en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer".

Con molestias

Antes de la gala, en la cual se le esperaba, Sarri fue el encargado de decir que Cristiano Ronaldo arrastra unas molestias que le impedirán jugar el próximo partido de la Vecchia Signora. Un adelanto de lo que iba a suceder. Nueva incomparecencia en un evento en el que fue el mayor premiado para decepción del resto de asistentes y aficionados.

