Jorge Calabrés: "Se han pagado 126 millones por Joao Félix y no tiene el estatus de Pogba"

El Real Madrid ha iniciado la temporada con la vista puesta en el mercado de fichajes. Los blancos no descartan la llegada de Pogba, Neymar o Mbappé hasta el cierre de mercado, tal y cómo informó EL BERNABÉU. Además, la 'operación salida' es una de las grandes tareas que el club merengue tiene en marcha, pero que aún no ha logrado concluir en este mes de julio.

Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, ha analizado toda la actualidad del Real Madrid en El Golazo de La Mañana de Gol. El periodista ha desgranado la situación de los descartes de Zidane, como Mariano Díaz o Dani Ceballos, y otros asuntos del fútbol nacional como el fichaje de Joao Félix por el Atlético de Simeone.

Las prisas por encontrar equipo

"Cuando se va acercando el cierre de mercado, llegan las prisas para los jugadores que no juegan. Es ahí cuando se pueden producir salidas".

La situación de Mariano

"Ha tenido momentos buenos, incluso para ser seleccionado con España. Este año no ha tenido suerte. Me sorprende su intención de quedarse, a pesar de que no va a jugar".

Jugadores 'gratis'

"Me sorprende que muchos jugadores quieran salir a coste cero. El caso de Keylor me recuerda al Inter, que quería fichar a Modric gratis. Y luego también la oferta de Ramos de China era para irse gratis".

Una cesión para Ceballos

"El problema de los equipos ingleses es que quieren a los jugadores en propiedad y no como cedidos. Ceballos solo saldrá cedido. Es algo que tienen que comprender Arsenal y Tottenham. Por eso el Madrid prefiere cederlo a un equipo español".

Interés del Liverpool en Asensio

"No entiendo donde jugaría Asensio en el Liverpool actual. Lo quieren fichar para que sea suplente. La posición de falso nueve no es su posición".

El precio de Pogba

"Pogba vale 150 millones porque es el mercado el que pone el precio. Hace solo tres años ya se pagaron 100. Ahora es campeón del mundo y es la estrella del Manchester United. Se han pagado 126 millones por Joao Félix, que no tiene el estatus de Pogba. Es normal que el United quiera esa cantidad".

Simeone, ante su mayor desafío

"Para mí es la temporada más importante de Simeone en el Atlético de Madrid, va a ser un examen para su mensaje también, para saber si su etapa en el Atlético ha terminado o sigue vigente. El problema del mensaje de Simeone es que ya no vale lo mismo que cuando llegó, ahora el Atlético está luchando con el Real Madrid y con el Barcelona. Han realizado el fichaje millonario de Joao Félix y puede jugar de otra forma pero no quiere, entonces ese va a ser su gran reto".

